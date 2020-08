Le fonctionnaire est arrivé. Karol Linetty est un nouveau footballeur de Turin. Cela a été annoncé par le club de grenade lui-même dans un communiqué officiel. Le milieu de terrain polonais, fortement souhaité par le nouvel entraîneur Giampaolo a signé un contrat de quatre ans. Le taureau l’a pris du Sampdoria pour environ 7,5 millions d’euros.

Le communiqué de presse officiel

« Le Torino Football Club est heureux d’annoncer qu’il a définitivement acquis le droit à la performance sportive du footballeur Karol Linetty de l’Union Calcio Sampdoria. Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans. Karol Linetty est né à Znin, Pologne, le 2 février 1995. Il a grandi dans l’académie des jeunes de Lech Poznan, une équipe avec laquelle il a fait ses débuts dans l’élite polonaise lors de la saison 2012-13. Après quatre ans, au cours desquels il a fait 112 apparitions et 11 buts en championnat et en coupe et a remporté un titre polonais et une Super Coupe de Pologne, il a déménagé en Italie, à la Sampdoria. Avec la Sampdoria, il a disputé 132 matches et marqué 11 buts en quatre saisons. Dans sa carrière, il compte également 23 apparitions et un but avec l’équipe nationale polonaise. Tout le Torino Football Club accueille Linetty avec une chaleureuse accolade: bienvenue à Turin, Always Forza Toro! ».