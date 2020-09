Après avoir été le pilier défensif de la nouvelle Rome par Paulo Fonseca sans faire regretter Manolas, Chris Smalling il avait quitté la capitale à la fin de la saison dernière. Au cours de l’année, en effet, les dirigeants de Giallorossi n’avaient pas pu trouver d’accord avec Manchester United pour que le centre anglais devienne un acteur de Rome à tous égards. Malgré cela, les négociations entre les deux sociétés se sont poursuivies, grâce également à la forte volonté du joueur de poursuivre le projet Capitoline. Après tant de rumeurs et de rumeurs, la situation semble enfin s’être débloquée.

La négociation: où en sommes-nous?

L’excellent championnat joué par Smalling a attiré l’attention de nombreux clubs étrangers et italiens, Inter surtout, qui ont fait des avances au Giallorossi 6. Il faut souligner qu’il a toujours donné la priorité à Rome en attendant et en espérant que les Giallorossi et les Red Devils parviennent à un compromis. Juste au cours des dernières heures, selon ce que rapporte Sky Sport, Manchester semble avoir été convaincu d’accepter une offre de 12 millions d’euros. Ce serait un prêt avec obligation de remboursement et cela représenterait une excellente opération pour le nouveau club Friedkin: il suffit de penser qu’il y a moins d’un mois les Britanniques ont déclaré qu’ils ne voulaient pas accepter des chiffres inférieurs à 25 millions d’euros. Décisive, selon toute probabilité, la volonté du défenseur lui-même qui devrait se lier à l’équipe de Fonseca avec un contrat de trois ans.