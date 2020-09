La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà. Plus, Découvrez tous les derniers transferts majeurs effectués à travers l’Europe.

Sokratis d’Arsenal à Naples si Koulibaly se dirige vers City

Arsenal défendre Sokratis Papastathopoulos pourrait être en route pour Naples, selon le Corriere dello Sport, mais seulement si Kalidou koulibaly part pour les pâturages neufs.

On pense que le défenseur des Gunners Papastathopoulos a conclu un accord avec le club italien, mais l’accord dépend du prochain mouvement de Koulibaly.

Le Français en demande a été courtisé par Manchester City tout l’été, mais l’équipe de Premier League n’a pas encore atteint le prix demandé par Napoli. On pense que l’agent de Koulibaly agit en tant que médiateur dans un effort pour obtenir le transfert sur la ligne, mais cela laisse Papastathopoulos dans les limbes.

Le joueur de 32 ans est au courant de la situation et parle aux patrons d’Arsenal entre-temps, bien qu’il soit désireux que les Gunners le laissent faire un transfert gratuit alors qu’il lui reste un an sur son contrat.

Cependant, si Koulibaly partait pour City, Arsenal voudra sans doute récupérer une partie des 17,6 millions de livres sterling qu’ils ont dépensés pour Papastathopoulos en 2018.

Le défenseur d’Arsenal Sokratis pourrait se diriger vers Naples. Stuart MacFarlane / Arsenal FC via .

Pedri, Alena à côté du départ du Camp Nou

Le nettoyage de Barcelone se poursuit et ce soir, il semble que Riqui Puig, Carles Alena et Pedri sont les prochains joueurs à quitter le club, selon Sport.

Ronald Koeman a clairement indiqué quels joueurs il aimerait garder et ceux qu’il pense avoir besoin de trouver de nouveaux clubs.

Et malheureusement pour Alena et Pedri, Puig ayant déjà appris qu’il n’avait pas d’avenir sous le Néerlandais, Koeman ne pense pas qu’aucun des deux joueurs ne soit prêt à jouer chaque semaine. Au lieu de cela, Koeman tient à les laisser trouver de nouveaux clubs dans le but d’acquérir l’expérience dont il estime avoir besoin, que ce soit en prêt ou en contrats permanents.

Les deux joueurs sont considérés comme ayant un énorme potentiel, mais alors que le Barça cherche à lever des fonds de transfert indispensables avant la fin de la fenêtre de transfert, le club cherche à rationaliser l’équipe avant de faire ses propres ajouts.

Les deux joueurs aimeraient se battre pour leur place, mais cela semble peu probable.

Craig Burley fait preuve d’empathie pour Kepa Arrizabalaga de Chelsea, qui a clairement du mal au but pour Frank Lampard.

Mendy déménage à Chelsea presque prêt

Suite aux rumeurs de samedi selon lesquelles Chelsea avait conclu un accord pour amener le gardien de but Edouard Mendy à Stamford Bridge, il est maintenant rapporté que les Blues espèrent dévoiler Mendy cette semaine dans la foulée de Kepa ArrizabalagaSpectacle d ‘horreur contre Liverpool dimanche après – midi.

Journaliste italien Fabrizio Romano rapporte qu’un accord est conclu entre les Bleus et le club français de Rennes, et que le transfert sera annoncé avant le prochain match de championnat de Chelsea ce week-end.

Frank Lampard sera impatient de faire entrer Mendy dans le club après une autre performance décevante d’Arrizabalaga. L’Espagnol n’a pas réussi à effacer ses lignes lors de la défaite 2-0 de Chelsea contre Liverpool à Stamford Bridge, et a plutôt offert le ballon à Sadio Mane, qui a marqué son deuxième du match.

Arrizabalaga n’a pas réussi à s’installer dans l’ouest de Londres et Lampard cherchait de plus en plus à utiliser Willy Caballero entre les bâtons, et souhaite maintenant obtenir un remplacement à long terme.

Tap-ins

– Liverpool prévoit un dégagement avant la fin du mercato et Rhian Brewster pourrait ouvrir la voie, avec le jeune attaquant prêt à rejoindre Crystal Palace, selon The Sun. Brewster a été une cible pour un certain nombre de clubs, dont Sheffield United et West Bromwich Albion, mais il semble que Liverpool soit prêt à faire affaire avec Palace, bien qu’il soit désireux d’insérer une option de rachat et une clause de vente. dans le contrat. Liverpool cherche également à permettre Divock Origi, Marko Grucic et Harry Wilson partir.

– Rennes et Naples ont pris contact avec Barcelone sur l’avenir de Jean-Clair Todibo, selon Footmercato. Le défenseur central, âgé de 20 ans, ne fait pas partie des plans de Ronald Koeman et le Barça cherche à augmenter les revenus dont il a grand besoin en faisant sortir lui et d’autres de la masse salariale. Marseille avait exprimé son intérêt pour Todibo au début du mercato, mais il semble que l’équipe de Ligue 1 de Rennes, qui cherche désespérément à décrocher un défenseur, pourrait montrer la voie. Le Barça espérait obtenir 25 millions d’euros pour leur homme.