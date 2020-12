MANCHESTER, Angleterre – Il n’y a pas de cachette en Ligue des champions. Si vous n’êtes pas impitoyable et décisif dans les moments clés, la seule garantie est que vous paierez un lourd tribut. Cela empire encore lorsque vous mettez de la naïveté dans le mélange, comme Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United l’ont découvert à leurs dépens avec une défaite 3-1 à domicile contre le Paris Saint-Germain mercredi.

United a parfois montré de grandes promesses en Ligue des champions cette saison en gagnant à Paris et en battant le RB Leipzig 5-0, mais ils ont également fait preuve d’inexpérience et d’ineptie – la défense shambolique lors de la défaite contre Istanbul Basaksehir était un point bas particulier – et les faiblesses de leurs joueurs et de leur entraîneur sont de nouveau ressorties face au PSG.

L’équipe de Solskjaer est entrée dans cet affrontement dans le groupe H en sachant qu’un match nul assurerait la qualification pour les huitièmes de finale avant le voyage de la semaine prochaine à Leipzig. Mais des occasions manquées par les attaquants de United et une décision inexplicable de Solskjaer de ne pas remplacer le milieu de terrain Fred alors qu’il marchait tête baissée dans un inévitable carton rouge ont permis au PSG de remporter la victoire qui ravive ses propres espoirs de qualification et laisse United dans le besoin d’éviter la défaite en Allemagne mardi. afin de passer aux huitièmes de finale.

Ils devront peut-être le faire sans Marcus Rashford aussi, l’attaquant étant contraint de se blesser à l’épaule à la fin de la seconde période.

« Nous entrons dans un match en voulant gagner », a déclaré Solskjaer après le match. « Les matchs contre le PSG et Leipzig montrent à quel point nous avons évolué dans ces types de jeux. Il s’agissait juste de finir aujourd’hui. »

L’équipe United de Solskjaer s’est avérée si spectaculairement imprévisible qu’il serait insensé de parier contre n’importe quel résultat quand ils affronteront l’équipe de Julian Nagelsmann dans six jours, mais ils ne devraient vraiment pas se rendre à ce match avec un point pour se qualifier. .

La défaite du mois dernier à Istanbul semble maintenant extrêmement préjudiciable aux espoirs de United, l’équipe turque perdant tous les autres matchs du groupe. Cette défaite a laissé United vulnérable à un autre revers et le PSG s’est assuré de le subir à Old Trafford, avec deux buts de Neymar et un de Marquinhos donnant aux champions de France une marge de victoire plutôt flatteuse.

Mais United est maintenant dans une situation difficile, qui a commencé en Turquie et a abouti à l’échec de Solskjaer à remplacer Fred à la mi-temps de ce match alors que le score était de 1-1, grâce à l’égalisation déviée de Rashford.

Tout le monde à l’intérieur d’Old Trafford pouvait voir que Fred marchait sur une corde raide à partir du moment où il a échappé à un carton rouge pour avoir poussé sa tête dans le visage de Leandro Paredes pendant 20 minutes. L’arbitre Daniele Orsato a examiné l’incident sur le moniteur de terrain avant de décider de n’émettre qu’un carton jaune au milieu de terrain de United. C’était une évasion incroyablement chanceuse pour Fred, mais à la mi-temps, il avait également évité un deuxième jaune après des défis imprudents sur Marco Verratti et Paredes à nouveau.

N’importe quel manager, même pas expérimenté, retirerait d’ordinaire Fred à l’intervalle pour éviter le risque d’être expulsé.

United a déjà été touché par des cartons rouges coûteux lors de matchs de Ligue des champions à Old Trafford. Rafael da Silva (contre le Bayern Munich en 2010), Nani (Real Madrid 2013) et Paul Pogba (PSG 2019) ont tous été expulsés dans des matchs qui se sont soldés par une défaite ou une élimination pour United.

Solskjaer devrait savoir que les cartons rouges en Ligue des champions sont souvent punis par des adversaires impitoyables, il aurait donc dû remplacer Fred par Pogba ou Nemanja Matic et protéger son équipe. Son admission ultérieure selon laquelle il pensait retirer Fred à la mi-temps, avant de se prononcer contre, ne rend pas beaucoup de faveur à Solskjaer.

L’échec d’Ole Gunnar Solskjaer à remplacer Fred a finalement coûté à Man United après l’expulsion du milieu de terrain. .

« Fred ne devrait pas mettre sa tête vers lui [in the first half]», A déclaré Solskjaer, interrogé sur le coup de tête apparent sur Paredes.« Je ne pense pas qu’il l’a touché. Il a eu un peu de chance de rester. «

Alors avez-vous pensé à l’enlever?

« Ouais … Fred a très bien joué », a déclaré Solskjaer. « Nous avons parlé de rester calme et debout. Le deuxième carton jaune était loin d’être une faute. Ander [Herrera] le sait. «

Il est vrai qu’au moment où Fred a été limogé à la 70e minute pour un défi imprudent sur Herrera, United avait raté deux occasions nettes de prendre la tête. Anthony Martial a raté ces deux occasions en or de marquer, soulignant une fois de plus qu’il n’a pas la capacité impitoyable d’un attaquant vraiment d’élite à frapper le fond du filet. Si Martial avait marqué l’une de ces chances en deuxième période, United aurait pris une avance de 2-1 et serait en mesure de tuer le match. Mais la réalité était différente, Marquinhos rétablissant l’avance du PSG suite à un autre échec de United pour défendre correctement un corner.

« Si Marquinhos avait de plus gros crampons, il aurait été hors-jeu », a déclaré Solskjaer, avant d’ajouter de manière peu convaincante: « Vous ne pouvez pas vraiment mettre le doigt sur les facteurs décisifs. »

Le but était une minute avant que Fred ne soit expulsé, donc les espoirs de United avaient littéralement disparu en 60 secondes.

Mais c’est là que le doigt du blâme pointe vers Solskjaer parce que Fred aurait dû être enlevé par cette étape. La conséquence de son maintien sur le terrain pour être expulsé signifiait que United devait jouer les 20 dernières minutes avec 10 hommes contre l’une des meilleures équipes offensives d’Europe, mais c’était une blessure auto-infligée parce que Solskjaer aurait dû éliminer cette éventualité. de l’équation. La seule surprise a été qu’il a fallu encore 20 minutes au PSG pour marquer à nouveau, le but de Neymar dans le temps d’arrêt garantissant que le club parisien détienne désormais l’avantage face à face sur United.

Ce n’est pas la première fois que United souffre de mauvaises finitions et de mauvaises décisions managériales en Europe. Ils jettent également une ombre sur les échecs de Sir Alex Ferguson en Ligue des champions. Mais il n’y a rien de pire qu’une défaite qui a été influencée par vos propres décisions et Solskjaer, une fois de plus, a montré qu’il manquait au plus haut niveau.