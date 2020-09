5 h 17 HE

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a critiqué l’Association anglaise de football pour sa gestion de Mason Greenwood.

Solskjaer est furieux Greenwood a été appelé par l’Angleterre après une saison qui a duré plus d’un an et a également demandé pourquoi le joueur de 18 ans avait été convoqué pour une conférence de presse alors qu’il était en service international.

Greenwood a fait ses débuts en Angleterre contre l’Islande, mais a été renvoyé chez lui en disgrâce contre la violation des protocoles de coronavirus en rencontrant deux femmes dans l’hôtel de l’équipe.

« Le gamin a eu une saison fantastique, il vient juste de passer. J’ai travaillé et le club a travaillé très dur pour donner à Mason suffisamment de temps sur le terrain, une exposition dans les médias, puis vous arrivez à la fin de la saison et nous avons eu moins de deux semaines de congé et il est appelé », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi.

«J’ai fait de mon mieux pour lui donner du repos pendant l’été. Nous lui avons demandé spécifiquement qu’il aurait dû se reposer.

«Il en a besoin mentalement et physiquement et la première chose qui arrive est qu’il est appelé et juste là dans la presse.

« Nous avons fait ce que nous pouvons pour le protéger. J’ai fait ce que je peux pour l’aider. Quand il reviendra dans la routine quotidienne, il ira bien. »