Ole Gunnar Solskjaer espère que le retour de Mason Greenwood pourra accentuer la menace offensive de Manchester United après avoir critiqué ses attaquants après la victoire 1-0 sur West Brom.

Solskjaer a dit à ses attaquants d’être « plus cliniques » après avoir eu besoin d’un penalty en seconde période de Bruno Fernandes pour voir West Brom, menacé de relégation, samedi à Old Trafford.

Greenwood était absent contre l’équipe de Slaven Bilic suite à une longue maladie, mais après son retour à l’entraînement, le Norvégien espère que le joueur de 19 ans, qui a inscrit 17 buts la saison dernière, sera à nouveau disponible bientôt.

« Nous sommes impatients de retrouver Mason en forme, alors j’espère que nous pourrons retrouver une forme comme nous l’avons fait vers la fin de la saison dernière », a déclaré Solskjaer.





« Nous devons nous améliorer. Nous devons donner plus de fluidité et de rythme à notre jeu, être plus cliniques et saisir nos chances.

« Nous avons beaucoup de qualité et parfois le plus difficile est de rester simple et parfois nous voulons trop compliquer les choses. Ouais, nous voulons que les joueurs saisissent l’opportunité mais nous avons besoin de plus de fluidité, de rythme, de faire bouger l’opposition. «

Solskjaer s’est fortement appuyé sur les trois premiers de Greenwood, Anthony Martial et Marcus Rashford après le redémarrage la saison dernière alors que United était en forme au bon moment pour terminer troisième.

Blessures, maladie et suspension ont signifié que le trio n’a commencé ensemble que deux fois jusqu’à présent ce trimestre, mais le patron de United espère que sa ligne avant de premier choix pourra résoudre les problèmes devant le but après avoir réussi un seul but en jeu ouvert en cinq Premier League. jeux à domicile.

« Je sais que les joueurs sont partis en mission internationale, alors j’espère que nous passerons maintenant trois ou quatre mois ensemble », a déclaré Solskjaer.

« Il s’agit de rester ensemble, de rester fidèles à la façon dont nous voulons jouer au jeu et nous améliorer à chaque fois.

«Sur le plan défensif, nous y arrivons, sans aucun doute; travailler dur, fermer, ne pas donner beaucoup de chances. Nous devons être plus cliniques.