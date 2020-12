Dans le cahier Insider d’ESPN de cette semaine, Manchester United est prêt à dépenser en janvier. PLUS: Houston Dash et Houston Dynamo de la MLS sur leur re-marque « one club ».

Sauter à: Saliba veut sortir d’Arsenal | Le Mexique surpris par l’appel à l’USMNT d’Alvarez | Lloris et son lit de malade | Agents pitch à Camavinga | Re-branding égalité entre les sexes de Houston Dynamo

Solskjaer a toujours le soutien de Woodward à United

Manchester United est prêt à dépenser dans la fenêtre de transfert de janvier malgré l’incertitude persistante sur l’impact financier du coronavirus, ont déclaré des sources à ESPN, avec l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho et le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano parmi les noms sur la liste de souhaits de United.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a appelé à plusieurs reprises à la prudence, insistant sur le fait qu’il devra gérer les ressources du club «soigneusement» jusqu’à ce que la pandémie soit terminée. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN qu’il soutiendrait le manager Ole Gunnar Solskjaer avec des fonds sur le marché des transferts de janvier si l’occasion de signer un objectif à long terme se présentait.

– Ogden: Solskjaer n’a pas le jugement pour exceller

– Ogden: Moyes sortant du cauchemar de Man United avec la rédemption à West Ham

– FC 100: Liverpool, le Bayern dominent, les stars de l’USMNT entrent dans le classement annuel des joueurs

United, qui n’a pas eu de supporters à Old Trafford depuis mars, estime que chaque match à domicile joué à huis clos coûte au club entre 4 et 5 millions de livres sterling. Ils ont déjà perdu plus de 70 millions de livres sterling en conséquence directe de la pandémie.

Solskjaer ne s’attend pas à dépenser beaucoup en janvier, mais Woodward, le négociateur en chef Matt Judge et le service de recrutement vérifieront les objectifs clés à long terme après l’impact impressionnant du milieu de terrain Bruno Fernandes, arrivé en janvier dernier dans un accord du Sporting Lisbonne qui valait initialement 55 M € mais pourrait atteindre 80 M €. – Rob Dawson

Ole Gunnar Solskjaer sera autorisé à passer à Manchester United en janvier. Matthew Peters / Manchester United via .

Saliba demande la sortie d’un prêt à Arsenal

L’arrière central d’Arsenal, William Saliba, devrait quitter le club en prêt en janvier et préférerait retourner dans sa France natale, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 19 ans n’a pas encore fait ses débuts pour les Gunners, après avoir été initialement prêté à Saint-Étienne pour la campagne 2019-20 après un transfert de 27 millions de livres sterling en juillet de l’année dernière. Le manager Mikel Arteta a alors choisi de ne pas inscrire Saliba pour les matches de Premier League ou d’Europa League cette saison, estimant qu’il avait besoin d’une «année de transition» avant de commencer sa carrière dans le nord de Londres.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’opinion dominante à la base d’entraînement d’Arsenal à Londres Colney est que Saliba a beaucoup à améliorer avant d’être considéré comme prêt pour la Premier League. Saint-Etienne a failli prêter Saliba une seconde fois, mais l’affaire s’est effondrée à la 11e heure.

Nice est devenu le dernier club à manifester son intérêt, et Saliba souhaiterait revenir en France. Cependant, les Gunners ont également déjà exploré des prêts à des clubs de championnat en Angleterre, avec Norwich, Brentford et Watford parmi plusieurs équipes liées à un déménagement. Certains membres du personnel pensent qu’il serait mieux adapté à un sort dans les divisions inférieures pour aider au mieux son développement.

Certains supporters d’Arsenal ont appelé Arteta à inscrire Saliba pour la seconde moitié de la saison, lorsque les équipes pour ces compétitions pourront être modifiées en janvier. Bien que cela n’ait pas été entièrement exclu – en particulier si les blessures épuisent l’équipe au cours des prochaines semaines – le résultat le plus probable est que Saliba partira en prêt, ce qui signifie que l’attente de sa première apparition à Arsenal se poursuivra. – James Olley

jouer

1:01

Steve Nicol pense que les joueurs d’Arsenal sont revenus à leur mentalité avant l’arrivée de Mikel Arteta.

Le Mexique surpris par l’appel USMNT d’Alvarez

Quand ESPN a annoncé qu’Efrain Alvarez, 18 ans, serait inclus dans le camp de l’USMNT en Floride, la fédération mexicaine ne l’a pas cru, ont déclaré des sources à ESPN. Ou peut-être qu’ils ne voulaient tout simplement pas.

Le joueur de LA Galaxy s’était auparavant engagé dans l’équipe nationale du Mexique après avoir joué pour la finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans pour eux l’année dernière et y a assisté. Le TriCamp U20 du mois dernier. En septembre, l’entraîneur-chef Gerardo « Tata » Martino a déclaré que le jeune, qui est né dans l’est de Los Angeles de parents mexicains, était fermement avec le Mexique et continuerait à jouer pour Le Tri à niveau supérieur.

– États-Unis ou Mexique: Alvarez, la star de LA Galaxy, est le « petit » de Zlatan

La FIFA a modifié les règles pour permettre aux joueurs ayant la double nationalité de changer d’éligibilité s’ils ont joué au maximum trois fois pour leur première équipe nationale avant l’âge de 21 ans. La fédération mexicaine a déclaré qu’elle découvrirait pourquoi la porte de l’USMNT s’est ouverte pour Alvarez, et le convaincre que son avenir sera meilleur s’il reste avec El Tri.

Le Mexique a également constamment fait pression pour faire venir l’arrière droit de Galaxy, Julian Araujo, âgé de 19 ans, qui a joué pour les États-Unis au niveau des jeunes et est dans le camp de l’USMNT, tandis que l’équipe américaine a un œil sur l’attaquant né au Texas Santiago Munoz. , qui était une partie importante de l’équipe mexicaine de la Coupe du monde des moins de 17 ans l’an dernier. – Tom Marshall, Omar Flores

jouer

4:16

Shaka Hislop tente de justifier son dernier classement de puissance contre une forte poussée de Don Hutchison.

Malade à Stamford Bridge: Lloris brille pour les Spurs

Hugo Lloris a connu quelques jours difficiles avant le choc de la Premier League entre Tottenham et Chelsea à Stamford Bridge dimanche dernier. Le gardien de but des Spurs était malade, ce qui n’a pas été causé par le COVID-19, mais il est resté au lit jusqu’au jour du match.

Avec juste assez d’énergie pour jouer, il a réussi à garder une feuille blanche et à maintenir son équipe en tête du classement, avant de retourner rapidement dans son lit pour se reposer à nouveau et se remettre complètement pour le derby du nord de Londres dimanche contre Arsenal au Tottenham. Stade Hotspur.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018 tenait à jouer contre Chelsea et ne voulait pas laisser tomber son équipe. Il a conservé sa troisième feuille blanche de la saison en Premier League et a été mis en évidence sur la célèbre page Instagram de Jose Mourinho. – Julien Laurens

jouer

1:39

Julien Laurens pense que la seule façon de réunir Neymar et Lionel Messi sera si l’Argentin déménage à Paris.

Camavinga, un homme recherché dans toute l’Europe

Eduardo Camavinga est l’un des talents les plus recherchés du football européen avec de nombreux meilleurs clubs européens surveillant les performances impressionnantes du joueur de 18 ans à Rennes. Il y a beaucoup de battage médiatique autour du milieu de terrain, avec le Real Madrid parmi ceux qui tiennent à lui, et des agents à travers l’Europe font la queue pour le représenter.

Camavinga s’est séparé de Moussa Sissoko, l’un des principaux agents français qui le représente depuis plus d’un an et compte Ousmane Dembele parmi ses clients. Sissoko avait été la clé du développement de Camavinga – il avait même quelqu’un de son équipe à Rennes qui s’occupait du joueur au quotidien.

Cependant, lui et son père Celestino ont décidé d’aller dans une autre direction. Les Camavingna écouteront les pitchs de nouveaux agents mais pourraient décider de se lancer en solo comme la famille Mbappe.

Rennes se rend compte qu’ils ne peuvent pas garder trop longtemps un talent aussi prodigieux, les clubs préparant leurs mouvements pour l’été prochain. – Julien Laurens

Eduardo Camavinga est l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe. .

La nouvelle image de marque de Houston Dynamo

Lorsque l’équipe de la NWSL, Houston Dash, s’est rendue à Monterrey et a subi une défaite contre les Tigres Femenil en 2019, l’équipe locale a laissé un héritage durable au club, dont les homologues masculins sont Houston Dynamo en Major League Soccer.

Nous sommes un seul club. Nous sommes le Houston Dynamo FC.

#Baisse le pic.twitter.com/CDxDteBXTf – Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) 17 novembre 2020

La philosophie de Tigres de créer une importance égale entre les équipes masculines et féminines sous la bannière Tigres a laissé sa marque sur le groupe de voyageurs du Texas et a joué un rôle dans le changement de marque de l’équipe MLS.

«Tout ce qui était annoncé et poussé, quand nous étions là-bas à l’époque, c’était les hommes et les femmes», a déclaré l’entraîneur-chef de Dash James Clarkson à ESPN. «Les panneaux publicitaires étaient une chose importante, partout dans la ville. Même dans la boutique du club, la publicité entre les deux et toutes les joueuses y était aussi importante que [Andre-Pierre] Gignac et donc c’était vraiment bien. «

Avance rapide jusqu’en 2020 et lorsqu’un changement de marque pour la franchise MLS Dynamo et les homologues de la NWSL Dash a été discuté, les souvenirs de ce voyage à Monterrey étaient toujours présents dans le processus de prise de décision.

« Nous sommes un seul club. Nous sommes le Houston Dynamo FC », lit-on dans le tweet annonçant le changement de marque.

Sur le matériel promotionnel, les joueurs Dynamo et Dash se tiennent côte à côte, les couleurs oranges sont liées et le concept de «deux équipes, un club» a été poussé … comme chez Tigres. – Tom Marshall