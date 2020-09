Tottenham a surmonté un début nerveux pour triompher 5-2 contre Southampton dimanche après-midi et remporter sa première victoire en Premier League de la saison 2020-21.

Le côté extérieur a pris du retard en première mi-temps lorsque Danny Ings s’est converti de manière experte sous un angle serré. Bien que les Saints aient créé un éventail d’occasions, ce sont les Spurs qui ont marqué juste avant la pause, Son Heung-Min renvoyant à la maison après un excellent travail de Tanguy Ndombele. Ils doublent son décompte presque immédiatement après le redémarrage, battant à nouveau le piège du hors-jeu au soulagement du banc des Spurs. Avec une heure jouée, la superstar coréenne a complété son tour du chapeau, magnifiquement encore une fois par Harry Kane.

Déjà vu 10 minutes plus tard, Kane et Son se sont à nouveau réunis pour offrir à l’attaquant son quatrième but du match. L’attaquant anglais a marqué son propre but peu de temps après, avant qu’Ings ne marque un penalty de consolation pour boucler une égalité passionnante sur la côte sud. Le résultat sera un coup de pouce indispensable pour les Spurs, qui enregistrent leur première victoire de la nouvelle saison après la défaite décevante du week-end dernier.

Positifs

Pour les Spurs, le plus grand positif sera la régularité avec laquelle Son a pu se placer derrière la défense des Saints. Il a toujours fait d’excellentes courses en avant, souvent gaspillées par de mauvaises balles. Kane cependant, n’a pas manqué un battement. Les deux attaquants se sont superbement liés, l’Anglais tournant à maintes reprises.

Peu importe à quel point le reste de l’équipe joue, Jose Mourinho sait qu’il a deux attaquants de classe mondiale sur lesquels il peut toujours compter.

Négatifs

Parfois, les Spurs pouvaient à peine enchaîner une passe. Le plan dès le départ était clairement de frapper les Saints à la pause et d’exploiter la haute ligne défensive de Southampton. Malheureusement pour les Spurs, la première mi-temps a été marquée par des fautes persistantes de hors-jeu des trois premiers, jouant directement entre les mains des hôtes. Le but de Son juste avant le coup de la mi-temps était la première fois qu’un mouvement offensif se réunissait correctement, ce qu’ils essayaient de faire depuis le début.

Note du manager sur 10

8 – Au début, il est apparu que Mourinho avait mal compris son plan de match. Southampton était fermement au sommet en première mi-temps … jusqu’à l’égalisation de Son. À partir de là, le plan de s’asseoir profondément et de punir la ligne haute de l’équipe locale a commencé à prendre forme, comme en témoigne le deuxième but de Son quelques minutes seulement après son premier. Giovani Lo Celso a remplacé Tanguy Ndombele à la pause, un changement qui semblait également correspondre au plan de match.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK: Hugo Lloris, 7 ans – J’aurais dû au moins mettre la main sur l’effort d’Ings, mais en général, le capitaine avait l’air assuré. Son arrêt de réaction précoce de Che Adams était particulièrement impressionnant.

DF Matt Doherty, 6 ans – A eu du mal à avancer avec la même conviction qu’il le faisait autrefois pour les loups. Défensivement, l’Irlandais a également lutté contre le délicat Moussa Djenepo.

DF Davinson Sanchez, 6 ans – Légèrement plus faible des deux défenseurs centraux des Spurs, l’ancien homme de l’Ajax a souvent mis du temps à fermer les attaquants de Southampton. Je me suis cependant amélioré en seconde période.

Ils sont sensationnels pour les Spurs à Southampton, marquant quatre fois et étonnant les Saints en seconde période. Justin Tallis – Piscine / .

DF Eric Dier, 6 ans – Sa distribution était frustrante et capricieuse, tandis que l’Anglais semblait également impassible pour le brillant premier match d’Ingers. Un après-midi mixte.

DF Ben Davies, 7 ans – Fait un superbe bloc de dernière minute pour refuser à Southampton un certain but en première mi-temps. Cependant, tout comme son compatriote arrière, les attaques en avant étaient trop rares.

MF Harry fait un clin d’œil, 6 – L’Anglais était parfois un passager, ne réussissant pas à marquer son autorité sur le jeu de manière significative.

MF Pierre-Emile Hojbjerg, 7 ans – De retour dans son ancien club, il a effectué un bon changement dans un milieu de terrain des Spurs qui n’a pas fonctionné efficacement dès le début. Créativement, ce n’était pas sa meilleure performance, mais on ne pouvait pas lui reprocher ses efforts.

MF Tanguy Ndombele, 7 ans – L’ancien milieu de terrain lyonnais a été l’architecte du premier match de Son, faisant preuve d’une excellente force et détermination dans le processus. Étrangement, il a été remplacé à la mi-temps, probablement pour des raisons tactiques.

MF Lucas Moura, 6 ans – Un après-midi très calme du Brésilien, alors même que Son et Kane brillaient. Jouer du côté droit d’un attaquant à trois ne semblait pas lui convenir.

FW Heung-Min Son, 10 ans Une superbe performance de l’homme du match. A marqué un remarquable quatuor de buts dans un match où les Spurs ont mis du temps à démarrer, soulignant une fois de plus à quel point il est précieux pour Jose Mourinho.

FW Harry Kane, 9 ans – Quatre passes décisives, dignes de l’ancien meneur de jeu des Spurs, Christian Eriksen, ont été magnifiquement complétées par l’attaquant qui a marqué son propre but. Prouvé qu’il est bien plus qu’un simple buteur.

Substituts

MF Giovani Lo Celso, 7 ans – Après l’introduction de l’Argentin, les Spurs avaient l’air beaucoup plus à l’aise au milieu de terrain central.

FW Erik Lamela, 7 ans – Cela avait l’air vif, ajoutant à la menace globale de Tottenham à la pause.

FW Steven Bergwijn, N / R – Arrivé trop tard pour avoir un impact significatif.