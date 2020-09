CASALNUOVO (NA). Redémarre à partir du championnat de Promotion Campanie l’aventure de l’attaquant dans le monde du football Sossio Aruta. Le bombardier de quarante-neuf ans portera la chemise de Casalnuovo, accord conclu avec Emiliano Amata.

OFFRE FAITE AVEC CASALNUOVO

Le roi lion du football italien ne cesse d’étonner. Fraîchement sorti de sa troisième paternité et de l’aventure Big Brother en plein Covid, Sossio Aruta ne veut pas raccrocher ses bottes et retourne en Campanie en signant avec le Casalnuovo Madrigal en Promotion. Au cours de sa carrière, Aruta a marqué plus de 350 buts, disputant plus de 700 matches entre amateurs et professionnels. Il a également joué dans toutes les catégories du football italien à l’exception de la Serie A. Il a marqué 366 buts en 707 matchs, avec une moyenne de 0,51 but par match. Avec l’équipe construite par Emiliano Amata, il vise à atteindre ce record qu’il poursuit depuis des années de 400 buts. Après « Champions » avec Cervia, Aruta est connu du grand public pour sa participation à Men & Women et à Temptation Island, où il a conquis et repris sa partenaire actuelle Ursula Bennardo à plusieurs reprises. Les dernières expériences de football, cependant, remontent à Saint-Marin, Grottaglie, Cittadella Potenza et Mesagne.

Ph Madrigal Casalnuovo, Sossio Aruta