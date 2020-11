St.Pauli produira son propre kit pour la saison 2020-21 afin de répondre aux critères du club en matière de durabilité, de transparence et de commerce équitable, et de s’éloigner de sa réputation de rebelle pour se tourner vers un activisme.

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe de Bundesliga a annoncé qu’elle se séparerait de son fournisseur Under Armour à la fin de la saison prochaine et explorerait de nouvelles opportunités.

Après avoir recherché un fournisseur de kits pour répondre à leurs demandes, le club a décidé de créer sa propre marque indépendante sous le nom de DIIY – faites-le vous-même.

« Nous voulons passer des rebelles aux militants », a déclaré le responsable marketing du club, Martin Drust, dans un communiqué. «À l’heure actuelle, le FC St. Pauli est perçu comme un rebelle.

«Nous voulons évoluer vers des militants, d’être contre quelque chose pour être pour quelque chose. La question de la durabilité, qui est bien plus que la durabilité écologique, fait partie de ce monde changé.

« C’est aussi une question de durabilité sociale, de transparence et d’équité. Ce sont toutes des choses qui conviennent bien à St. Pauli. »

Basée dans le célèbre quartier Reeperbahn de Hambourg, St.Pauli a acquis une réputation unique pour son opposition à l’establishment, en particulier en Allemagne, mais aussi dans d’autres parties du monde où elle a établi un culte avec son logo emblématique en forme de crâne et d’os croisés.

« Cette indépendance et la recherche de nouvelles avenues ont toujours été une caractéristique du FC St. Pauli », a déclaré le président du club Oke Gottlich dans un communiqué.

« En lançant notre propre collection de sports d’équipe, nous restons résolument sur la voie de l’indépendance. »

St. Pauli a déclaré qu’ils espéraient également devenir un fournisseur de kits pour d’autres clubs.