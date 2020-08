Il Lille a joué et gagné 0-1 en tant que visiteur le match de dimanche dernier dans le Auguste-Delaune II. Il Stade de Reims Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel tenu contre le AS Monaco. Du côté des visiteurs, le OSC Lille n’a pas passé les tables avec un score de 1-1 contre le Stade de Rennes. Avec ce bon résultat, l’ensemble lillois est troisième, tandis que le Reims est onzième à la fin du match.

30/08/2020

Allumé à 15:06

CEST

.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe lillois, qui a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord grâce au but de Bamba à la minute 32. Avec ce 0-1 a conclu la première moitié du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Stade de Reims a donné accès à Berisha, Zeneli, Donis, Hornby et Sierhuis pour Munetsi, Kutesa, Cafaro, Touré et Cassamã, Pendant ce temps, il OSC Lille a donné accès à Luiz araujo, Yaz¿c¿, Weah et Pie pour David, Yilmaz, Ikone et Celik.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Faes, Hornby, Sierhuis, Chavalerin et Rajkovi de l’équipe locale et Celik L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec cette victoire loin, l’équipe de Christophe Galtier classé troisième avec quatre points, tandis que l’équipe dirigée par David Guion il a été placé à la onzième place avec un point à la fin de la réunion.

Le lendemain, l’équipe de Reims jouera loin de chez lui contre lui SCO Angers, Pendant ce temps, il OSC Lille cherchera le triomphe dans son fief devant lui FC Metz.

Fiche techniqueStade de Reims:Rajkovi¿, Abdelhamid, Faes, Ghislain Konan, Maresic, Cassamã (Sierhuis, min.76), Chavalerin, Munetsi (Berisha, min.31), Cafaro (Donis, min.60), Toure (Hornby, min.76) et Kutesa (Zeneli, min 60)OSC Lille:Maignan, Botman, Fonte, Bradari¿, Celik (Pied, min.87), Xeka Rocha, André, Bamba, Ikoné (Weah, min.79), David (Luiz Araujo, min.69) et Yilmaz (Yaz¿c¿ , au minimum 78)Stade:Auguste-Delaune IIButs:Bamba (0-1, min. 32)