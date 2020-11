Manchester United a produit un superbe retour pour battre Southampton 3-2 à St. Mary’s dimanche.

Jan Bednarek et James Ward-Prowse ont tous deux frappé des balles mortes pour mettre les hommes de Ralph Hasenhuttl dans une position forte, mais le super-sous Edinson Cavani a renversé le score sur la tête avec deux buts et une aide pour renvoyer United dans la moitié supérieure.

Positifs

United a pu entrer dans un rythme offensif, reconstituant des passes rapides et des passages de jeu complexes que Southampton ne pouvait tout simplement pas gérer. Quand ils l’ont gardé simple et l’ont déplacé sur le pont au lieu de suivre la voie aérienne, ils ont également eu plus de succès. Il y a un argument à faire valoir que leur cardio a joué un rôle dans leur retour ici.

2 Liés

Négatifs

United a eu du mal en ce qui concerne la physique des hôtes et a eu des problèmes défensifs pour gérer le service direct de Southampton dans le dernier tiers. Les pièces détachées continuent d’être l’un de leurs points faibles les plus évidents.

Note du manager sur 10

sept – Ole Gunnar Solskjaer ressemblait à une coquille d’homme vers la fin de la première mi-temps et à juste titre, car il semblait juste qu’il n’avait pas de plan B.Le marquage zonal qu’il refuse de laisser tomber a coûté aux Red Devils dans un grand chemin pour le premier but, mais heureusement pour lui, les changements qu’il a apportés à la mi-temps, à savoir Cavani, se sont révélés un coup de maître et faisaient partie intégrante de son équipe qui se battait pour revenir dans le match.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK David de Gea, 4 – L’Espagnol a fait un cauchemar d’une journée au bureau car il n’a pas réussi à contrôler sa zone pour le match d’ouverture, aurait dû faire mieux avec le coup franc de Ward-Prowse pour le deuxième des Saints et a dû se blesser à la mi-temps. .

DF Aaron Wan-Bissaka, 6 ans – A eu du mal à contenir Moussa Djenepo pendant les grandes périodes de l’après-midi, mais s’est amélioré alors que United commençait sa poussée, jouant un rôle clé dans le but de Fernandes.

DF Victor Lindelof, 7 ans – L’arrière central n’a pas vraiment établi de lien avec Wan-Bissaka sur la droite comme il l’aurait espéré, mais il a été assez efficace pour garder les Saints à distance.

DF Harry Maguire, 6 ans – Bien qu’il ait peut-être fait une poignée d’interceptions importantes, le jeu négatif de Maguire et le ralentissement constant du tempo font plus de mal que de bien.

DF Alex Telles, 7 ans – Produit un merveilleux jeu de liaison, mais doit encore trouver l’équilibre entre la poussée vers l’avant et le maintien des choses serrées sur le flanc.

MF Fred, 7 ans – A abandonné le coup franc qui a permis à Ward-Prowse de porter le score à 2-0, mais après une première mi-temps bâclée, il s’est considérablement amélioré lorsqu’il a poussé plus haut. En vedette dans deux des trois buts de United en seconde période.

MF Nemanja Matic, 5 ans – D’un passage médiocre à un manque de contrôle au milieu du parc, c’était une journée à oublier pour Matic.

Edinson Cavani a produit deux buts et une aide en seconde période, alors que United s’est rallié 2-0 pour une victoire spectaculaire. .

MF Donny van de Beek, 5 ans – Doit apprendre à appuyer sur la détente après une série d’occasions manquées et d’hésitations sur le ballon.

MF Bruno Fernandes, 8 ans – Après des 45 premières minutes léthargiques, Fernandes a pris vie avec une belle finition pour le premier de United et un coup de croix chanceux pour l’égalisation de Cavani.

FW Marcus Rashford, 6 ans – Il a perdu son homme pour le premier but et aurait dû faire mieux quand il a couru à la 52e minute. Sa persévérance a cependant porté ses fruits avec une belle prestation pour le vainqueur de Cavani.

FW Mason Greenwood, 5 – Il a fallu chuter beaucoup trop profondément pour obtenir n’importe quel service. Sa meilleure chance est venue à la 30e minute quand il a tiré directement sur le gardien de but.

Substituts

GK Dean Henderson, 7 ans – A fait quelques arrêts contrôlés au début de la seconde période et a plus que tenu bon après avoir remplacé le blessé De Gea.

DF Brandon Williams, N / R – A été considéré comme une entrée étrange dans le jeu et n’a pas vraiment eu beaucoup d’impact au cours des 10 dernières minutes.

FW Edinson Cavani, 9 ans – L’ancienne star du PSG était une bouffée d’air frais et a causé à Southampton de nombreux problèmes, l’amenant finalement à aider un but et à en marquer deux autres avec de grands en-têtes instinctifs.