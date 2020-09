tmw

Adrien Tameze deviendra un nouveau footballeur aujourd’huiHellas Vérone. Après quelques jours de réflexion, le milieu de terrain né en 94 a dissous ses réserves et a dit oui au club appartenant à Setti, qui a clôturé l’opération avec Nice carrément. Fonctionnement de 3,5 millions d’euros bonus compris, tandis que pour le joueur un contrat de quatre ans. Des examens médicaux et la signature du contrat sont prévus dans la journée.

