LONDRES – Il a fallu à Liverpool près de trois mois de réflexion et de tergiversations avant de se mettre soudainement en action et d’achever la signature de 20 millions de livres sterling de Thiago Alcantara du Bayern Munich jeudi dernier. Dans les cinq minutes qui ont suivi ses débuts contre Chelsea dimanche, vous deviez vous demander pourquoi Liverpool a passé si longtemps à se décider à propos de l’ancien milieu de terrain de Barcelone.

Il est vrai qu’il ne faut pas trop se laisser emporter par une victoire 2-0 et le camée de 45 minutes de Thiago contre une équipe de Chelsea réduit à 10 hommes suite à l’expulsion en première mi-temps du défenseur Andreas Christensen pour un tacle de rugby fou sur Sadio Crinière. C’est le Chelsea qui donne des cauchemars au manager Frank Lampard – le Chelsea d’erreurs individuelles et de mauvaises décisions que le cadeau indique à l’opposition – mais malgré tous les facteurs atténuants qui devraient atténuer les éloges de Thiago, il ne peut y avoir d’échappatoire. fait que le joueur de 29 ans a déjà donné à Liverpool quelque chose de nouveau et de différent.

Entré en remplacement à la mi-temps du capitaine Jordan Henderson, qui s’était plaint d’une cuisse serrée pendant l’intervalle, Thiago se pavanait autour du terrain de Stamford Bridge comme s’il le possédait, dictant le jeu comme s’il jouait en Premier League depuis 10 ans. années.

« Nous avons décidé de faire entrer Thiago tôt car c’était 11 contre 10 et un joueur comme lui peut contrôler le rythme », a déclaré le manager Jurgen Klopp. « C’était le début parfait pour lui et les garçons l’ont énormément aidé. »

Mais alors que Thiago avait l’air bien et a eu un impact instantané avec ses passes et sa prise de conscience, il a également changé instantanément la façon dont Liverpool a joué. C’était comme si Klopp avait actionné un interrupteur au moment où il avait envoyé Thiago sur le terrain.

Ayant été une équipe qui a connu un succès européen et national en attrapant des adversaires avec un ballon sur le dessus pour que Mohamed Salah, Roberto Firmino et Mane le poursuivent, l’entrée de Thiago a soudainement fait de Liverpool une équipe basée sur la possession capable de faire face à ses adversaires. ce que Manchester City a fait sous Pep Guardiola. Avec Thiago au centre du milieu de terrain, tout semblait passer par l’Espagnol. Il a patrouillé dans le tiers central du terrain, a exigé le ballon de ses nouveaux coéquipiers (leur indiquant parfois où courir) et l’a ensuite déplacé immédiatement avec une première passe sur un maillot rouge dans l’espace.

Thiago a effectué 75 passes complétées au cours de ses 45 minutes d’action – plus que n’importe quel joueur de Chelsea au cours des 90 minutes, et le meilleur de tous les joueurs en 45 minutes depuis que la Premier League a commencé à compiler ces données en 2003-04.

Klopp, à gauche, a félicité sa nouvelle star, Thiago, après un brillant camée de 45 minutes qui a donné à Liverpool ce qui lui manquait la saison dernière. MATT DUNHAM / POOL / . via .

Le premier but de Liverpool était un exemple du changement apporté par la présence de Thiago à son approche offensive. Un mouvement de passe lisse dans le dernier tiers, qui impliquait Thiago comme point focal, s’est terminé avec Mane rentrant à la maison de près après que Firmino ait joué un doublé net avec Salah. C’était un objectif typique de City plutôt que celui que vous associez habituellement à Liverpool, mais l’équipe de Klopp devait faire évoluer son approche cette saison et, cinq minutes seulement après que leur nouvelle signature soit entrée dans la mêlée, le Plan B était là pour que tout le monde le voie.

Le plan B suggère qu’il ne s’agit que d’une sauvegarde du plan A, et cela peut s’avérer être le cas, mais une fois que Thiago aura obtenu une place de départ – et cela ne prendra pas longtemps – il est impossible d’envisager que Liverpool ne l’utilise pas. comme leur force créatrice.

Ce ne sera pas facile pour les supporters de Manchester United, qui s’étaient rapidement permis de s’exciter à l’idée que leur club batte Liverpool à la signature de Thiago, mais le nouveau Liverpool n ° 6 joue le match comme Paul Scholes le faisait à Old. Trafford. Scholes semblait toujours avoir plus de temps et d’espace sur le ballon que quiconque autour de lui. Il pouvait également choisir une passe et marquer de grands buts, et c’est précisément ce que Thiago apporte aux côtés de Klopp.

À 29 ans, il approche du stade de sa carrière lorsque beaucoup commencent à radier des joueurs, mais la façon dont il joue, avec son cerveau en premier et ses jambes en second, signifie qu’il pourrait facilement jouer jusqu’à la trentaine, tout comme Scholes l’a fait à United. Il n’est pas surprenant que Sir Alex Ferguson ait conclu un accord de 17 millions de livres sterling pour Thiago pour remplacer Scholes en 2013, uniquement pour que son successeur, David Moyes, arrête le transfert proposé de Barcelone.

Scholes avait un défaut en matière de plaquage et, ayant concédé un penalty à la suite d’un voyage maladroit sur Timo Werner, Thiago avait l’air de prendre une autre feuille du livre de l’ancien joueur de United. Le gardien des Reds, Alisson, a cependant décroché son nouveau coéquipier en sauvant le coup de pied de Jorginho quelques instants plus tard – un autre indice sur le fait que tout fonctionne bien pour la machine de Liverpool en ce moment, en particulier par rapport à Chelsea.

La faute de Christensen sur Mane, qui s’est terminée par un carton rouge après un examen VAR du jaune initial de l’arbitre Paul Tierney, était un exemple de Chelsea manquant de qualité à l’arrière. Et lorsque le gardien Kepa Arrizabalaga a échappé un dégagement directement à Mane pour le deuxième but de Liverpool, vous pouvez imaginer Lampard implorant son club d’accélérer le contrat pour le n ° 1 rennais Edouard Mendy de toute urgence.

« Une grosse erreur », a déclaré Lampard, avec une frustration évidente, interrogé sur la dernière erreur coûteuse de Kepa. « C’est une erreur évidente et cela nous a coûté. »

Kepa et Christensen ont posé des problèmes à Chelsea la saison dernière et aucun n’a été suffisamment remplacé. Thiago Silva ajoutera de l’expérience lorsqu’il sera apte à jouer, mais Chelsea avait vraiment besoin d’un demi-centre jeune et commandant cet été. Au lieu de cela, ils ont chargé leur équipe de talents d’attaque avec Werner, Kai Havertz et Hakim Ziyech, mais toute la qualité d’attaque dans le monde est peu utile si vous ne pouvez pas garder le ballon hors du filet.

Ce n’est pas un problème pour Liverpool. Un problème pour eux est de savoir comment garder Thiago hors de l’équipe, mais ce n’est pas un mauvais dilemme pour Klopp.