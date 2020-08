tmwradio

«Orsato a mené une course faisant autorité. Vote positif « . L’ancien arbitre de Serie A s’est adressé aux microphones de TMW Radio, Mauro Bergonzi. Voici ses paroles:

Était-ce un penalty à la fin de la première mi-temps?

« Revoir l’épisode, ce n’est jamais de la rigueur. Coman se laisse tomber et Orsato ne se laisse pas influencer par le contraste avec Kehrer, en fait il n’y a pas d’extrêmes pour la faute. Bon match direct de sa part. «

Un avis sur l’œuvre d’Orsato?

«Un arbitrage cohérent et uniforme: il a dirigé d’une manière autoritaire et exceptionnelle. Parmi les meilleurs sur le terrain car il n’y a pas d’erreur contre le PSG et ni contre le Bayern. L’une des meilleures directions d’une finale de Ligue des champions ces dernières années. Note très positive. «

Y a-t-il maintenant des arbitres en Italie qui peuvent suivre le même chemin qu’Orsato?

«Malheureusement pas pour le moment. Nous parlons d’un excellent arbitre. C’est un arbitre qui a son propre charisme et presque personne ne pourra se répéter comme lui. «

