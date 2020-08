Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: ci-dessous l’actualité la plus importante d’aujourd’hui.

Naples, Giuntoli: « L’héritier de Callejon l’a peut-être déjà chez lui » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Naples, De Laurentiis annonce: « Aujourd’hui, nous avons renouvelé le contrat de Zielinski » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Rome, vente compliquée pour Pau Lopez: il pourrait encore en être le propriétaire – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

De Laurentiis: « Je prévois toujours la future formule de la ligue, ancienne et dépassée » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Le choix de Tudor expliqué par Pirlo: « Entraîneur, de charisme, ancien défenseur, ancien Juve: parfait » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Sampdoria veut placer les licenciements: Caprari et Verre comme eux chez Inzaghi’s Benevento – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Sampdoria, Semper peut être le vice-Audero mais il n’y a pas d’accord avec Chievo – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Turin, Millico vers la vente. Le club grenade veut réserver le contre-rachat – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Ronaldo et Dybala ensemble, Pirlo dit oui: « Plus il y a de qualité, plus vous avez de chances de gagner » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Parme, Pizzarotti: « Dans quelques jours, nous présenterons le projet du stade. Nous investirons davantage » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

Milan, la Calabre ne bouge pas. Massara l’assure: « Ce n’est pas sur le marché » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

PSG, Icardi pique l’Inter: « Venir à Paris a été le meilleur choix de ma vie » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

TMW – Milan, essayez l’accélération pour Rebic. Rencontre en cours avec l’entourage – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Conte rencontre Zhang et la direction: l’avenir de l’Inter se décide – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Naples, De Laurentiis: « Vautours sur nos bijoux, mais nous n’écarterons personne! » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Milan, Massara: « Nous avons besoin de renforts au milieu de terrain. Aurier ne peut pas être un but » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

LIVE TMW – Pirlo: « J’ai parlé à Higuain: c’était un champion mais les routes vont se séparer » – Lire les nouvelles: CLIQUEZ ICI!

