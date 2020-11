Le but de Daniel Rios en prolongation a donné au Nashville SC une victoire 1-0 sur son hôte, le Toronto FC, lors d’un match de quart de finale de la Conférence Est de la MLS, mardi à East Hartford, Connecticut.

À la 108e minute de jeu, Hany Mukhtar a fait un joli geste pour trouver suffisamment d’espace au milieu de trois défenseurs torontois pour tirer un tir. Le gardien Quentin Westberg a effectué l’arrêt, mais Rios était là pour exploiter le rebond pour le but décisif.

C’était le cinquième but de 2020 pour Rios, qui est entré dans le jeu en tant que remplaçant à la 71e minute. Les cinq scores de l’attaquant recrue se sont déroulés dans un délai de 10 matchs au cours de la saison régulière et des séries éliminatoires.

Le Nashville SC, septième tête de série, a poursuivi sa surprenante série éliminatoire lors de sa première saison d’existence en renversant le Toronto FC, deuxième favori. Nashville s’avance pour rendre visite dimanche à Columbus Crew, troisième favori, en demi-finale de la Conférence Est.

Le match de mardi était le type d’affaire familiale à faible score avec (et favorisé par) le Nashville SC, qui avait le troisième moins de buts alloués et de buts marqués pendant la saison régulière de la MLS.

Le Toronto FC détenait 61,6% de possession, mais a été devancé par une avance de 21-12, montrant rarement la forme qui les a menés au deuxième meilleur record de la ligue. Leur meilleure chance est survenue à la 26e minute, alors qu’un beau jeu de passes a préparé Nick DeLeon pour un tir à bout portant qui a été arrêté par le gardien Joe Willis.

Willis a effectué cinq arrêts pour son 11e blanchissage en saison régulière et en séries éliminatoires combinées. Willis et Nashville SC dans son ensemble n’ont pas concédé de but en 210 minutes de football en séries éliminatoires.

Malgré le grand avantage de Nashville en tirs, seulement deux de leurs tentatives dans le temps réglementaire étaient au but. Plusieurs occasions de qualité ont été rejetées hors de la cible par le côté de l’expansion, prolongeant le match et donnant plus de vie au Toronto FC.

Trois buts potentiels de Nashville de Mukhtar et (à deux reprises) de Jhonder Cadiz ont été effacés par des appels hors-jeu.

Le Toronto FC a remporté sa première défaite en séries éliminatoires en dehors de la finale de la Coupe MLS depuis 2015. Il a participé à trois des quatre derniers matchs de championnat, remportant le titre en 2017.