NAPLES. Aujourd’hui à 16h30 le Conseil d’administration de la FIGC Campania, plusieurs enjeux importants sur la table, de la vérification des inscriptions aux championnats d’Excellence et de Promotion aux admissions / réadmissions de ces derniers, en passant par la compilation des manches du championnat régional de top amateur et la définition du premier tour des coupes régionales.

TALK ZIGARELLI

«Nous sommes satisfaits du résultat obtenu: les équipes du Championnat d’Excellence et de Promotion sont terminées. Merci aux clubs, à leur désir de revenir sur le terrain et de donner du prestige au football amateur de Campanie ». Ainsi, le Président du C.R. Campanie, Carmine Zigarelli, commentant l’achèvement de l’effectif à la fois en Excellence (élargi à 42 équipes) et en Promotion (qui passe des 64 équipes de la saison sportive terminée aux 70 de la nouvelle), soulignant que « nous travaillons dur pour permettre à tous les clubs de redémarrer en toute sécurité et avec des supports en béton ».

GIRONI EXCELLENCE ET CALENDRIERS DE DATE

Les trois tours du prochain ont été décrits comme suit: A (Caserte-Napolitain), B (Irpino-Napolitain) et C (Napolitain-Salerne).

GROUPE A

1. FOOTBALL ALBANOVA

2. BARANO SOCCER

3. FRATTESE DE FOOTBALL 1928

4. VILLE DE GRAGNANO

5. ISCHIA CALCIO ARL

6. MARCIANISE

7. MONDRAGONE

8. CAPRI DE COURSE

9. NAPLES UNITED

10. NOUVEAU NAPLES NORD

11. PIANURA SOCCER 1977

12. REAL FORIO 2014

13. MADDALONAIS

14. SAN GIORGIO 1926

GROUPE B

1. FOOTBALL AUDAX CERVINARA

2. FOOTBALL POMIGLIANO

3. CASORIA FOOTBALL 1979

4. FOOTBALL ECLANESE 1932

5. CAVE 1984

6. LMM MONTEMILETTO

7. PALMESE

8. POLISPORTIVA DIL. LES LIONS

9. REAL ACERRANA 1926

10. SAVIANO 1960

11. États-Unis MARIGLIANAIS

12. VIRTUS AVELLINO 2013

13. VIRTUS CAMPANIA PONTICELLI

14. VIS ARIANO ACADIA

GROUPE C

1. AGROPOLIS

2. ALFATERNA

3. BUCCINO VOLCEI

4. FOOTBALL

5. CASTEL SAN GIORGIO CAL.

6. CÔTE D’AMALFI

7. CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO

8. VRAI POGGIOMARINO

9. SALERNUM BARONISSI

10. SCAFATESE FOOTBALL 1922

11. États-Unis ANGRI 1927

12. États-Unis FAIANO 1965

13. VICO EQUENSE 1958

14. CILENTO VIRTUS

EXCELLENCE INSCRIPTIONS / ADMISSIONS

San Tommaso et Battipagliese sans inscription, 39 inscrits avec 3 places vacantes comme prévu par notre rédaction et occupé par les pêchés Nuova Napoli Nord, Eclanese et Salernum Baronissi.

EXCELLENCE DE LA COUPE ITALIENNE

Bientôt, le premier tour se jouera les 13 et 27 septembre, le championnat débutant les 3 et 4 octobre.

PROMOTION COUPE ITALIENNE

Communication entrante.

PROMOTION DE LA SITUATION D’INSCRIPTION / D’ADMISSION

Il y aura 70 participants, avec 4 groupes de 14 et 1 de 15, une exception pour le Battipagliese qui a été admis en excès. Parmi les repêchés, Sassano et Terzigno auraient sauté pour avoir soumis des paiements en retard, idem pour le San Pietro, donc trois places seraient libres pour le repêchage. D’après le classement précédemment établi, les 18 sont donc dans l’ordre: Sporting Barra, Abellinum, Virtus Afragola, Agerola, Victoria Marra, Sporting Pietrelcina, Villaricca et Libertas Casalnuovo, qui à ce stade devraient tous être repêchés en raison des places disponibles pour couvrir l’ensemble du personnel (3 places récupérées Excellence, 2 titres non attribués, 3 libellés).

COMMUNICATION À VENIR