L’Argentin a envoyé à Barcelone un fax demandant un transfert cet été

Le club n’a pas encore commenté mais a contacté Messi pour lui demander de changer d’avis

Toutes les heures CEST

0:13 – Barcelone ne s’attend pas à obtenir la clause de libération de Messi de 700 millions d’euros, mais ils ont un prix: ils veulent plus de 222 millions d’euros, le record du monde que le PSG a payé pour Neymar.

💰 RAC: le Barça ne transférerait Messi que pour plus de 222 millions d’euros https://t.co/vpMs04Zh2D – Diario AS (@diarioas) 25 août 2020

0:10 – Le candidat à la présidentielle de Barcelone Jordi Farré a annoncé un vote de défiance contre Bartomeu.

DERNIÈRE HEURE | Jordi Farré (@JordifarreFcb), candidat à la présidence de @FCBarcelona_es, annonce une motion de censure contre le conseil d’administration du Barça dirigé par Josep Maria Bartomeu. Informer @josep_capel 🔗https: //t.co/wJd1IHykI5https: //t.co/6RE1QqhWHU https://t.co/IDnD6Vb9jm pic.twitter.com/WqjrjUt1CG – Radio 5 (@ radio5_rne) 25 août 2020

0:03 – Messi et son entourage ont déjà eu des discussions avec Pep Guardiola sur un déménagement à Manchester City.

▪️ Messi a dit à Barcelone qu’il voulait partir

▪️ Les gens de Messi ont parlé à Pep de leur adhésion au #MCFC

▪️ #MCFC se distancier du déménagement

▪️ Quelles sont les conditions de son contrat et pourrait-il partir gratuitement?

▪️ Serait-ce un stratagème pour se débarrasser du président de la #FCB Bartomeu? – . UK (@TheAthleticUK) 25 août 2020

0:01 – Xavi semble avoir peur d’une réunion Pep Guardiola-Messi à Manchester City. Ne sommes-nous pas tous?

Fait amusant: Messi a joué le «Big six» de Premier League 34 fois au total. Il totalise 32 buts et passes décisives.

🎙 [Onda Cero] | Víctor Font: « J’ai parlé avec Xavi Hernández cet après-midi, nous partageons notre inquiétude pour le club. Si cela finit par être un cas de voir Guardiola et Messi ensemble dans un autre club, ce serait terrible. » pic.twitter.com/f1UniqXJzf – BarçaTimes (@BarcaTimes) 25 août 2020

23:56 – Encore plus de drame sur les cartes? Le frère de Luis Suárez est intervenu en déclarant: « C’est bien mais ça ira encore mieux. »

Ça va bien et ça ira mieux 😀🤫 – paolo suarez (@ psuarez80) 25 août 2020

23h30 – Par Sport, Bartomeu a nié avoir présenté sa démission.

#FCB 🔵🔴 ⚠️ Le président Josep Maria Bartomeu a démenti à SPORT sa démissionhttps: //t.co/3NmCS57VhW – Journal SPORT (@sport) 25 août 2020

23:15 – Un rappel des talents de l’homme qui fait la une des journaux ce soir.

23:10 – Un candidat à la présidence, Toni Freixa, a adopté un point de vue différent – il se dit «déçu» du comportement de Messi.

⚠️🔵🔴 Toni Freixa, qui veut se présenter aux élections, déclare sur Radio Marca que «je suis déçu de ce que Messi a fait. Les contrats doivent être remplis et ce que Messi doit faire, c’est venir avec 700 millions et partir »😳 #fcblive pic.twitter.com/ndLQibVE5a – Albert Rogé (@albert_roge) 25 août 2020

23h00 – Vous pouvez toujours compter sur Richard Jolly pour une statistique incroyable – et il n’a pas déçu!

Si Barcelone vend Lionel Messi, Luis Suarez et Ivan Rakitic cet été, Ronald Koeman sera le seul qui reste au Camp Nou à avoir marqué en finale de la Ligue des champions. – Richard Jolly (@RichJolly) 25 août 2020

22:50 – Cela pourrait être un développement massif.

Des rapports, originaires d’Argentine, affirment que le président Josep Maria Bartomeu envisage fortement de présenter sa démission.

‼ ️ Bartomeu démissionnera. Messi tu as gagné. (TYCSports). – total Barça (@totalBarca) 25 août 2020

22:48 – Euh, il y a toute une différence! Le tweet initial affirmait qu’une grenade avait été lancée sur le QG du club!

CORRECTION: C’était un ballon d’eau. (@ffpolo) – barcacentre (@barcacenler) 25 août 2020

22:40 – Le directeur de Barcelone, Oscar Grau, a quitté le siège du club après des discussions de confrontation.

Oscar Grau (PDG du Barça) vient de quitter les bureaux du Barça au Camp Nou après la réunion d’urgence du conseil d’administration en raison du départ de Messi. Cris de fans contre #fcb #fcblive pic.twitter.com/SWF9FCajOf – David Ibáñez (@ DavidIbanez5) 25 août 2020

22:34 – Restera-t-il en Europe ou rentrera-t-il chez lui?

Il était une superstar pendant son enfance avec le club de jeunesse Newell’s Old Boys.

22:31 – Même les équipes d’autres sports apprécient le cirque que l’Argentin a créé!

👀 pic.twitter.com/tlrrCoul8V – Chicago Bulls (@chicagobulls) 25 août 2020

22:28 – Arturo Vidal a été informé par Ronald Koeman qu’il n’avait pas d’avenir au club mais semble bien le prendre, dans d’autres nouvelles de Barcelone.

Quand vous coincez un tigre, il n’abandonne pas, il se bat !!! 💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S – Arturo Vidal (@ kingarturo23) 25 août 2020

«Lorsque vous coincez un tigre, il n’abandonne pas», a-t-il déclaré sur Twitter. « Il se bat! »

22:22 – Barcelone ne laissera pas Messi partir pour rien s’il part. Ils savent également qu’ils n’obtiendront pas leur clause de libération de 700 millions d’euros.

Mais ils sont déterminés à obtenir des frais énormes pour ses services.

(🌕) Barcelone tient pour acquis qu’il ne pourra pas garder Messi contre son gré, mais ils ne veulent pas le laisser partir gratuitement. Leur idée est de demander un transfert millionnaire, même s’il est bien en dessous de 700 M €. @ rac1 #FCB 🇦🇷🚨💰 – Hagrid ✆ (@HagridFCB) 25 août 2020

22:16 – L’ancien président Joan Laporta a rejoint la foule qui réclame le sang de Bartomeu.

Bartomeu et le Seve Board doivent démissionner immédiatement. Ils ont amélioré le moral de #Messi pour se sauver du développement économique et sportif qu’ils ont créé. S’il Dimitissin fait face à Salut Hauria, ils espèrent que Messi sera laissé au # Barça – Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) 25 août 2020

«Bartomeu et son conseil doivent démissionner immédiatement. Ils ont sapé la morale de Messi pour se sauver du désordre économique et sportif qu’ils ont créé », lit-on dans le tweet.

« S’ils démissionnent, il y a toujours l’espoir que Messi restera au Barça. »

22:15 – Nous n’obtiendrons peut-être pas la déclaration prévue du club comme prévu ce soir.

Il n’est pas clair qu’il y aura un autre développement majeur ce soir. Fondamentalement: • Messi a officiellement déclaré son intention de partir. • Le conseil lui a officiellement demandé de rester. Impasse. – total Barça (@totalBarca) 25 août 2020

22:09 – La Roma est le dernier club à rejoindre la folie.

Je viens de commander ce pic.twitter.com/sE38r4cTG7 – AS Roma English (@ASRomaEN) 26 juillet 2018

22:01 – Non non Non Non Non Non. C’est tout simplement faux.

Imaginer. pic.twitter.com/1uAUpty3J5 – Sport Witness (@Sport_Witness) 25 août 2020

21:58 – Nous ferions mieux de nous habituer aux rapports contradictoires – c’est le genre de saga. cela va être.

Il est suggéré qu’une réunion du conseil d’administration n’a en fait pas eu lieu, bien qu’ils aient contacté Messi pour lui demander de reconsidérer effectivement.

Le conseil d’administration du Barça ne s’est pas (encore) réuni malgré des rapports ailleurs. Ils ont répondu au burofax de Messi, disant qu’ils voulaient qu’il reste, mette fin à sa carrière au Camp Nou, etc. – Samuel Marsden (@samuelmarsden) 25 août 2020

21:55 – Insulte à la blessure pour Barcelone aujourd’hui – leur équipe féminine a été battue en demi-finale de la Ligue des champions par Wolfsburg.

⏰ Fin de la partie

⚔ # WolfsburgBarça (1-0)

⚽ Rolfö (min. 58)

🔵🔴 pic.twitter.com/dlDFORJzit – FC Barcelona Women (🏠) (@FCBfemeni) 25 août 2020

21:52 – Et qu’est-ce que Burofax exactement, vous entendez-vous demander?

Donc, apparemment, Burofax est une entreprise espagnole spécialisée dans les communications commerciales sécurisées. Cela a permis à Messi d’envoyer un document qui sera reconnu par un tribunal ou par un tiers. pic.twitter.com/Fu2RVwEf9x – total Barça (@totalBarca) 25 août 2020

21:50 – Nous parions que vous n’avez jamais entendu le terme Burofax avant aujourd’hui – mais vous ne l’oublierez jamais.

burofax – New New York Times (@NYT_first_said) 25 août 2020

Mot du jour «Burofax». Je ne m’attendais pas à cela en 2020, mais 2020 est ce que c’est – James Horncastle (@JamesHorncastle) 25 août 2020

21:47 – Le club enverrait à Messi un message de retour par fax lui demandant de reconsidérer.

Le Barça répond à Messi avec un autre burofax. Il lui dit qu’ils veulent qu’il continue au club et termine sa carrière sportive au Barça. 👉 Tous les détails dans @ellarguero – Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) 25 août 2020

Nous imaginons que ce sera une courte conversation.

21:44 – Un rappel, comme si vous en aviez besoin, de l’importance de Messi au Camp Nou.

634 – Lionel Messi est le meilleur buteur de l’histoire du @ FCBarcelona (634 buts) et seul Xavi Hernández (767 matchs) a disputé plus de matchs que l’Argentin (731) pour le Barça dans toutes les compétitions. Institution pic.twitter.com/xZ2uUsjTya – OptaJose (@OptaJose) 25 août 2020

21:39 – Les appels à la tête de Bartomeu se poursuivent à l’extérieur du stade.

Les supporters de Barcelone en dehors du Camp Nou appellent Bartomeu à démissionnerpic.twitter.com/Uq2gJ4TCFt – Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) 25 août 2020

21:36 – Un rapport d’AS affirme que la nouvelle politique de la poigne de fer de Ronald Koeman pourrait avoir beaucoup à voir avec la décision de Messi.

Un rapport de @diarioas affirme que Lionel Messi a décidé que ça suffisait à Barcelone après que Ronald Koeman lui ait dit directement: « Vos privilèges ici sont terminés. » Plus suit. – footballespana (@footballespana_) 25 août 2020

21:32 – OH MON. Apparemment, une réunion urgente du conseil d’administration s’est terminée avec la démission de plusieurs membres. Chaos dans la salle de conférence.

La réunion urgente du conseil d’administration est terminée. Certains administrateurs ont déjà démissionné, tandis que d’autres ont proposé une motion de censure contre Bartomeu. [@GerGarciaGrova] – barcacentre (@barcacentre) 25 août 2020

21:29 – Manchester City? Leur plus célèbre fan de rock n roll fait sa part pour le convaincre.

Le messie en route pour le Manchester City FC, tu connais LG X – Liam Gallagher (@liamentgallagher) 25 août 2020

Et nous avons également des images en direct de Pep Guardiola se rendant en Espagne.

DERNIÈRES NOUVELLES: Pep Guardiola a quitté son domicile et est en route pour Barcelone à pied, pour tenter de convaincre Messi de rejoindre son équipe de Manchester City. Plus de nouvelles quand nous l’avons… pic.twitter.com/kE0bGpJW5z – Rappel de football (@FootballRemind) 25 août 2020

21:27 – Le président de la Catalogne a également dit au revoir. Cela devient de vrais gens.

La Catalogne sera toujours à la maison teva. Merci beaucoup pour cette saison de bonheur et de football extraordinaire. Hem tingut le genre de partager une année de nos trois vignes avec le plus grand joueur du monde. Je suis un sportif noble, non t’oblidarem mai. Leo Messi, Creu de Sant Jordi. pic.twitter.com/Ojev577MoE – Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 25 août 2020

21:25 – Et ainsi ça commence… les clubs font la queue pour faire leurs offres.

Notre maillot n ° était libre la dernière fois que nous avons vérifié… # Messi pic.twitter.com/pVbksLjrFu – Sampdoria English 😷 (@sampdoria_en) 25 août 2020

21:21 – Des fans en colère et bouleversés se rassemblent au siège du club.

🔴 🔵 De plus en plus de fans dans les bureaux du Barça 📸 De nombreux moyens de communication et de déploiement de la Garde Urbaine ➡️Le club ne confirme pas qu’il y a une planche à l’intérieur mais il y a plusieurs véhicules garés à la porte @ Deportescope @partidazocope pic.twitter.com/JKla9ZJj9A – Víctor Navarro (@victor_nahe) 25 août 2020

21:20 – Il est suggéré que Barcelone fasse un commentaire officiel sur la question ce soir.

(🌕) Communiqué de presse concernant Messi sous peu. @Alfremartinezz #FCB 🚨🇦🇷🔜 – Hagrid ✆ (@HagridFCB) 25 août 2020

21:18 – Le candidat présidentiel du club Victor Font est furieux – et appelle le président Josep Maria Bartomeu à démissionner et à déclencher des élections immédiates!

Sape parfaitement que si els culers poguéssim anar l’Estadi, au camp serait une palourde: Bartomeu folga ja! Vous n’avez pas pu garder le million d’histoires, une maison de fœtus d’acariens. Mais j’insiste: Bartomeu a démissionné et vous élisez au plus vite! – Víctor Font (@victor_font) 25 août 2020

21:15 – Les légendes du club et les amis proches semblent déjà dire au revoir.

Respect et admiration, Leo. Tout mon soutien, mon ami. – Carles Puyol (@ Carles5puyol) 25 août 2020

👏👏 – Luis Suarez (@ LuisSuarez9) 25 août 2020

Ce n’est pas un exercice.

21:12 – Quelle nuit tourbillonnante ça a été.

Au cas où vous l’auriez manqué, le capitaine de Barcelone Lionel Messi a informé le club qu’il souhaitait partir cet été.