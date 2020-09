QUATRIÈME (NA). le Quatrième diplômé se prépare pour la nouvelle saison sportive, en attendant dans la maison phlégréenne l’entraîneur des gardiens prend la parole, Pietro Ramaglia, qui avant de parler de la saison prochaine explique sa manière personnelle d’appréhender le métier.

ENTRE PROFESSION ET RÔLE

«Un bon entraîneur est celui qui, dès les premières séances d’entraînement, essaie de comprendre les forces et les faiblesses de l’athlète puis travaille sur les deux, essayant d’améliorer ses faiblesses et de renforcer ses meilleures caractéristiques. Gardien de but? Numeri Uno est né, il doit y avoir de la fantaisie. explosivité, vitesse féline, courage, timing, caractère fort et même un peu de joue et, dans le football moderne, capacité à gérer le ballon avec les pieds. Pour un gardien de but, la porte est sa maison ».

LE RAPPORT

«Relation entre l’entraîneur et les gardiens de but? Il se caractérise par être hautement personnalisé, car essentiellement exclusif, il s’agit d’un rapport de 1 à 1 avec une fréquence de rencontre fixe et continue, avec une formation partiellement séparée du groupe et à cela s’ajoute le rôle du formateur en soutien à la motivation lors de la présentation du périodes non « .

LIEN QUARTESE

«Ma volonté de rester dans cette équipe est dictée par la grande confiance que les Présidents et le staff ont en moi, en plus de l’amitié qui me lie à M. Longobardi. La vérité, cependant, est que le quatrième diplômé, et en particulier ses fans, font partie de ma vie de grande famille gagnante ».

VOIE AUX JEUNES

«Malheureusement, aujourd’hui, trop d’importance est accordée au résultat, même dans les secteurs des jeunes, et encore moins dans l’équipe première. Dans le but, en règle générale, une équipe comme la nôtre recherche un gardien de but expert ou un sous des catégories supérieures avec des dépenses exagérées conséquentes. Le quatrième diplômé depuis l’année dernière a décidé de se concentrer sur les jeunes perspectives de croissance. Aujourd’hui, aux côtés du Nacci reconfirmé, nous évaluons deux sous très intéressants et ce sera un grand défi car je devrai suivre des jeunes qui se consacreront également à l’étude, avec le besoin d’exercices non monotones capables de satisfaire le besoin de nouveauté et de motivation des jeunes » .