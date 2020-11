Serge Aurier a prévenu qu’il était trop tôt pour Tottenham Hotspur pour penser à remporter le titre de Premier League.

Les Spurs devancent les champions de Liverpool en haut du tableau à la différence de buts après une impressionnante victoire 2-0 contre Manchester City samedi, mais Aurier ne veut pas se laisser emporter.

« L’objectif est d’essayer d’y rester le plus longtemps possible », a déclaré Aurier à RMC Sport. « Nous sommes très heureux de ce qui se passe et de notre position car nous méritons d’être en tête du classement. Et je ne peux pas oublier que nous avons bêtement perdu quelques points à domicile contre West Ham ou Newcastle.





« Cependant, je pense qu’il est trop tôt pour penser au titre. Nous ne pouvons rien précipiter. Il y a quelques semaines, Southampton était en tête du classement et puis c’était Leicester. Maintenant, c’est nous. »

« Nous essayons de faire mieux que la saison dernière. Nous n’avons pas bien commencé la dernière campagne. C’est déjà beaucoup mieux cette saison. Nous voulons juste être dans la conversation et nous le sommes. Nous avons de gros matchs à venir et nous veulent plus de résultats comme contre Manchester City et nous continuerons à nous battre pour les défis à venir. «

Alors que Jose Mourinho a récemment célébré un an à la tête du club, Aurier, qui en est maintenant à sa quatrième saison avec Tottenham, sent qu’ils sont sur le point de remporter un succès majeur.

« Bien sûr, je peux sentir qu’il se passe quelque chose de spécial ici », a-t-il déclaré. «Je ne suis pas un rêveur, je prends les choses telles qu’elles se passent mais aujourd’hui, nous pouvons être fiers de nous pour le début de saison que nous avons eu.

« Nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Tant que nous sommes comme ça et que nous continuons d’avancer, il n’y aura pas de problèmes. »

La forme de Harry Kane, qui a sept buts et neuf passes décisives en Premier League, et Son Heung-Min, qui a marqué neuf fois en neuf matchs, a été le plus grand atout des Spurs cette saison.

« Offensivement, nous avons des joueurs en grande forme qui travaillent fort, qui font aussi des efforts défensifs pour l’équipe », a déclaré Aurier.

« Pour l’instant, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous gagnons ensemble et un jour nous perdrons ensemble mais nous devrons rester unis. Comme je l’ai dit, je ne suis pas un rêveur mais j’aimerais rêver qu’à la fin de la saison nous serons heureux et récompensés enfin. «