Pour de nombreux fans de Barcelone, les dernières semaines ont été les chapitres les plus sombres de la fière histoire du club.

La plupart d’entre nous reconnaissent que ce moment a duré des années, masqué par la façade de trophées apparemment sans fin.

Même quand nous étions mauvais, nous pensions que nous étions bons parce qu’au moins il y avait des championnats de la Liga et de la Copa del Rey à célébrer.

Et pourtant, chaque année, il y avait des drapeaux rouges. Des défaites embarrassantes en Ligue des champions et des joueurs signataires qui ont constamment sous-performé.

Nous savons maintenant que le système est en panne depuis longtemps. Sans Lionel Messi et un budget de dépenses galactique, nous l’aurions vu plus tôt.

Alors que le club cherche une voie à suivre, la plainte suivante de Johan Cruyff mérite réflexion.

«Le football est désormais une question d’argent. Il y a des problèmes avec les valeurs dans le jeu. C’est triste car le football est le plus beau jeu. On peut le jouer dans la rue. Nous pouvons jouer partout. »

Cruyff est devenu le manager du Camp Nou en 1988, et quand il est parti en 1996, il avait vraiment fait du Barca plus qu’un club.

Beaucoup se souviennent de lui pour avoir apporté à l’équipe sa première Coupe d’Europe en 1992. C’était un gros problème pour une équipe qui a longtemps existé dans l’ombre du Real Madrid, rivaux qui ont fait de la victoire de ce trophée leur droit de naissance.

Photo de John Stillwell – PA Images / PA Images via .

Le Real Madrid a développé une réputation pour dépenser de l’argent. Quel que soit le meilleur joueur du monde, ils écriraient un chèque et en feraient leur prochaine superstar.

Johan Cruyff croyait vraiment en l’intégrité du beau jeu. Il a prouvé que le travail acharné, la tactique et la passion pouvaient l’emporter sur l’argent.

Il a inculqué cette croyance aux joueurs qui continueraient à gérer les plus grands clubs du monde.

Pep Guardiola a non seulement adopté la tactique et la philosophie de son ancien entraîneur, il les a suralimentés et a changé le jeu pour toujours.

Entre Ronaldinho qui l’a précédé et la «Dream Team» de deuxième génération de Pep, le Barça est devenu un géant mondial du marketing, à égalité avec le Real Madrid et Manchester United.

Photo de Pressefoto Ulmer ullstein bild via .

En conséquence, ils disposaient de ressources qu’ils n’avaient jamais eues auparavant. Une bénédiction, et comme il s’est avéré, aussi une malédiction.

Avec l’embauche de Josep Maria Bartomeu, un homme d’affaires sans fond de football, le Barça est devenu un club entièrement question d’argent.

D’Ousmane Dembele et Philippe Coutinho au parrainage de Qatar Airways, la pensée centrée sur les affaires de Bartomeu a détruit la belle culture développée par Cruyff.

Que Messi reste ou part, et que Ronald Koeman réussisse ou échoue, j’espère que le prochain président comprendra ce que Cruyff savait être vrai. Le football n’est pas pour les élites. Ce n’est pas une question d’argent. C’est pour tout le monde. Tous les socios et fans du monde entier.

Si, comme Cruyff, le Barça place le jeu en premier et les affaires en second lieu, le club sera à nouveau fier.

Il ne s’agira pas non plus de gagner et de perdre. Le Barça a beaucoup gagné ces dernières années, mais ils l’ont fait de la mauvaise manière. Parfois, même lorsque vous perdez, vous gagnez si vous pouvez conserver vos valeurs.

En l’honneur de Cruyff, Koeman et Guardiola, jetons un coup d’œil à peut-être le plus grand moment fort des années dorées. Nous pourrions tous utiliser un rappel de la gloire passée alors que nous cherchons à y revenir.

En ce jour de l’histoire du Barça, les Blaugrane sont devenus rois d’Europe pour la première fois en battant la Sampdoria 1-0 au stade de Wembley.

Johan Cruyff était le manager, avec Ronald Koeman ancrant la ligne défensive et Pep Guardiola organisant le milieu de terrain.

Le match a été remporté en prolongation par nul autre que Koeman. Dans l’un des buts les plus emblématiques de l’histoire du Barca, Koeman a intensifié et marqué une fusée d’un coup franc sur son corps et dans le filet latéral.

À l’aube de cette saison, ce moment légendaire devrait exciter les fans qui soutiennent Koeman dans sa campagne pour ramener un football de qualité à l’équipe.

Ce n’est pas un Ernesto Valverde ou Quique Setien. Comme Guardiola et Luis Enrique avant lui, Koeman saigne en blaugrane et s’engage dans le projet.

Photo par Adria Puig / Agence Anadolu via .

Cependant, la victoire a pris des années, et avec les défis actuels, nous devons nous en souvenir également.

Cruyff est devenu le manager en 1988, chargé de reconstruire le club après le scandale «Hesperia Mutiny».

Les circonstances lui ont donné l’opportunité de faire venir ses propres joueurs et d’établir son propre système pratiquement à partir de zéro.

Il en a pleinement profité pour développer une équipe autour de sa philosophie unique du football.

Des joueurs comme Guardiola, Koeman, Romario, Michael Laudrop et Hristo Stoichkov sont venus et ont adhéré à son programme.

De 1991 à 1994, l’âge d’or s’est épanoui et le club a remporté quatre titres consécutifs en Liga. La Coupe d’Europe en 1992 a été leur annonce au monde que le FC Barcelone était arrivé et restait pour de bon.

Photo par Eric Renard / Onze / Icon Sport

La génération sous la direction de Cruyff a fait plus que gagner des titres. Ils ont développé une identité qui persisterait, et l’espoir de rivaliser avec leur rival le Real Madrid chaque année pour être les meilleurs.

C’était un changement de paradigme fondé sur l’établissement d’une mentalité de gagnant. Regardez Guardiola aujourd’hui et l’intensité avec laquelle il entraîne. Nous savons où il l’a appris.

C’est le changement d’attitude que Koeman et Barcelone doivent souligner.

Quels que soient les joueurs sur la liste, l’équipe doit être mise en premier.

Cela commence par faire confiance au manager et à sa vision.

En utilisant l’histoire comme guide, nous devrions nous attendre à la nouvelle saison avec l’espoir que nous pourrions commencer un nouveau chapitre brillant.

Rien ne dure éternellement. De nouveaux visages et de nouvelles idées sont nécessaires, mais espérons que les dirigeants comprennent vraiment les leçons de Cruyff également.