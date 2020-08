Mis à jour le 25/08/2020 à 23:43

Dans le cadre du confinement dans de nombreux pays dans le but d’empêcher l’avancée du COVID-19, en Facebook et d’autres réseaux sont devenus populaires divers exercices mentaux ou visuels comme celui que nous vous proposons. Beaucoup d’entre eux sont difficiles à traverser et il vous suffit de suivre votre intuition et de travailler votre esprit. Nous allons avec ce grand défi que nous avons pour vous. Nous espérons que cela vous fera vous amuser en ces temps de pandémie.

Défi viral: trouvez les 2 chats cachés sur cette photo aussi vite que possible

Cette fois, nous vous proposons un défi visuel amusant qui consiste à trouver, dès que possible, le panda mignon qui se cache parmi les différentes formes de noir et blanc. Serez-vous capable de le faire? Attention, de nombreux utilisateurs de Facebook ils pensaient que ce défi était un jeu d’enfant; cependant, ils se sont retrouvés avec plus d’un mal de tête en raison du degré de difficulté.

IMAGE DE DÉFI

Dans l’illustration suivante, vous pouvez voir des dizaines d’objets et de formes en jaune avec du noir et du blanc. Votre objectif est de trouver le panda qui est caché. Comment les trouver? Laissez-vous simplement guider par la forme du visage de cet animal. Pensez-vous toujours que c’est facile? Voyons voir.

Trouvez le panda sur cette image aussi vite que possible. (Televisa)

Si vous ne trouvez pas la réponse, ne vous inquiétez pas. N’abandonnez pas pour l’instant. Eh bien, nous vous donnerons un petit indice pour que vous puissiez réessayer: Revoyez patiemment et prudemment le centre de l’image et laissez-vous aller. Terminé, recommencez la recherche.

SOLUTION DE DÉFI

Normalement, vous avez atteint ce paragraphe. Et c’est que presque personne n’a réussi à relever ce défi. Ensuite, nous vous donnerons la réponse et vous verrez que ce n’était pas aussi difficile que prévu.

Solution de défi viral pour trouver le panda sur la photo.

Qu’avez-vous pensé du défi? Était-ce facile à résoudre? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

EN SAVOIR PLUS SUR LES DÉFIS VIRAUX

