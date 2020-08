Cher Hansi Flick et toutes les personnes impliquées dans le FC Bayern München,

La saison 2019/2020 a été une longue course folle, mais vous en avez valu la peine.

Je me souviens avoir répondu à un appel téléphonique de Jake en novembre où il m’avait annoncé la dernière nouvelle que le Bayern s’était séparé de Niko Kovac et que nous allions enregistrer un podcast de dernière minute à ce sujet. Bien sûr, la décision était peut-être inévitable, mais le timing a tout de même surpris beaucoup d’entre nous, même après quelques mauvais résultats au début de la saison.

Nous étions tellement incertains de l’avenir à ce moment-là, en particulier avec un match de Ligue des champions contre l’Olympiacos et le match Hinrunde contre le Borussia Dortmund juste au coin de la rue après le limogeage de Kovac. Le recul est toujours 20/20, mais nous n’avions aucune idée à quel point nous deviendrions une force dominante sous Hansi Flick.

Depuis que Flick a pris les commandes, le Bayern a accumulé un record de 32 victoires, 1 match nul et seulement 2 défaites. Ils ont été l’une des équipes les plus fortes des meilleures ligues européennes et ils ont marqué des buts à volonté, en particulier Robert Lewandowski. L’as polonais aurait sans doute reçu le Ballon d’Or si France Football n’avait pas décidé de renoncer complètement à l’honneur cette année.

Personne ne s’attendait non plus à ce qu’une pandémie mondiale suspende le football pendant trois mois. Lorsque le virus a commencé à éclater pour la première fois, il y avait tellement d’incertitude sur ce que l’avenir réservait au sport dans le monde. Heureusement, le LDF a travaillé étroitement et avec diligence avec le gouvernement allemand, et la Bundesliga a été la première grande ligue sportive à revenir à l’action, donnant aux fans de sport du monde entier une lueur d’espoir. Sans parler du fait que leur succès a donné à la Bundesliga la vedette qu’elle mérite tellement. Le Bayern a remporté chaque match depuis la reprise du football. Nous avons eu tellement de friandises en route pour récolter les titres de Bundesliga, DFB-Pokal et Ligue des champions!

UN AUTRE TREBLE HISTORIQUE !!!!!!

Tout bien considéré, alors que nous atteignons le sommet de ce qui a été une saison immense, nous avons été vraiment bénis en tant que fans du Bayern Munich cette saison. Pour cela, nous tous ici à BFW devons dire Danke fur alles Hansi Flick und Bayern!

BUVEZ-LE, TOUT LE MONDE!

Photo de LLUIS GENE / POOL / . via .