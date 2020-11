Sergio Santos et Cory Burke ont chacun marqué un but pour élever le Philadelphia Union hôte à leur tout premier Bouclier des supporters après une victoire 2-0 sur la New England Revolution dimanche.

L’Union s’est améliorée à 9-0-0 à domicile et a remporté le premier trophée depuis la saison d’expansion de la franchise en 2010.

Le gardien de but Andre Blake était absent avec une main droite fracturée et Matt Freese, 22 ans, a remporté la victoire et son premier blanchissage en carrière, lors de sa première apparition depuis le 3 juillet 2019.

La Révolution a quand même réussi à se qualifier pour un match de play-in pour progresser en séries éliminatoires.

La Nouvelle-Angleterre n’a pas réussi à gagner en cinq essais contre l’Union cette saison.

À la 14e minute, Ray Gaddis de Philadelphie s’est retrouvé grand ouvert dans la surface mais a vu son tir bloqué. Gaddis n’a jamais marqué en neuf ans en championnat.

Après un coup franc à la 27e minute, Gustavo Bou de la Nouvelle-Angleterre est entré en collision avec Freese juste à l’extérieur de la surface de but. Freese est resté à terre pendant plusieurs minutes avant la reprise du jeu.

La Révolution a obtenu un autre coup franc à la 38e minute à environ 30 mètres après qu’une faute a été sifflée sur Alejandro Bedoya. Mais ils n’ont pas pu capitaliser car le coup de pied a été immédiatement effacé.

Bou a dribblé tout seul à la 41e minute, mais son centre a été bloqué.

L’Union a pris les devants 1-0 à la 42e minute alors que Santos a réussi un rebond et a marqué. Le tir initial de Bedoya a frappé la barre transversale et a rebondi sur Santos qui a tapoté le tir.

Le gardien de la Nouvelle-Angleterre, Matt Turner, a gardé la Révolution dans le match avec un arrêt stellaire à la 55e minute. Turner a réagi et a en quelque sorte assommé une tête forte de Jakob Glesnes.

Philadelphie a pris un avantage de 2-0 à la 69e minute lorsque le remplaçant de deuxième mi-temps Burke a terminé sur un centre de Jose Martinez.

À la 88e minute, Adam Buksa avait sa meilleure chance de marquer avec une tête dans la surface. Mais il a tiré le ballon juste haut et au-dessus du filet.