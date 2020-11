L’ailier international des moins de 23 ans des Pumas et des États-Unis, Sebastian Saucedo, a déclaré que l’USMNT avait un avenir meilleur que le Mexique en raison du nombre de joueurs dans les grands clubs européens, et a ajouté qu’il pense que les joueurs basés en Liga MX ont été sous-évalués par l’entraîneur américain Gregg Berhalter et son personnel.

Le double ressortissant mexico-américain de 23 ans a déclaré qu’il s’entretenait régulièrement avec des coéquipiers des Pumas et des internationaux mexicains tels que Johan Vasquez au sujet de la génération prometteuse de jeunes joueurs dans la configuration américaine. Il a déclaré que le Mexique était retenu par les clubs de Liga MX qui demandaient des prix gonflés pour les jeunes joueurs, et pense que les États-Unis ont l’avantage d’aller de l’avant.

« Il y a beaucoup de très bons joueurs au Mexique, mais la réalité est ce dont nous avons parlé », a déclaré Saucedo dans une interview avec ESPN Now or Never. « Je pense [Chivas striker Jose Juan] Macias a parlé de [Mexican clubs] vendre[ing] très haut. C’est un problème difficile au Mexique car ils méritent d’aller en Europe. [Macias] a raison parce que le fait est qu’en MLS, ils les vendent moins chers pour leur donner une projection en Europe, c’est là que l’USMNT gagne. Je vois un meilleur avenir pour l’USMNT pour les joueurs qui évoluent à la Juventus, à Chelsea, à Leipzig … «

Interrogé sur la question de savoir si la MLS réduira l’écart de qualité avec la Liga MX, Saucedo a déclaré qu’il la voyait « se refermer à l’avenir », mais que la première division mexicaine continue de se renforcer.

L’ancien joueur du Real Salt Lake a récemment repris l’entraînement après une blessure et se concentre sur l’impact des Pumas en quête de titre. Cependant, il est pessimiste quant aux opportunités futures de jouer pour l’équipe senior des États-Unis.

« L’équipe nationale américaine ne m’a pas appelé et je suis concentré sur les moins de 23 ans », a déclaré Saucedo. « J’espère [the] Tokyo [Olympics] se produira, mais je suis plus concentré sur mon club que sur l’équipe nationale car je ne pense pas que les opportunités se présenteront ici au Mexique. «

« Il y a des joueurs en Europe qui jouent et ils sont appelés simplement parce qu’ils jouent en Europe », a-t-il poursuivi. « Ils sous-apprécient le championnat mexicain. Le championnat mexicain a des joueurs spectaculaires qui sont appelés dans leurs équipes nationales. Et cela semble un peu injuste. »

Saucedo a joué pour les U20 américains à la Coupe du monde 2017 aux côtés de Tyler Adams du RB Leipzig et de Josh Sargent du Werder Bremen et était dans le cadre pour être impliqué pour les U23 lors de la qualification olympique de la CONCACAF à Guadalajara en mars dernier, jusqu’à sa suspension. en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais un appel complet de l’équipe nationale est encore à venir pour Saucedo, qui est devenu un partant régulier pour Pumas lors de sa première saison au Mexique.

« C’est un peu frustrant », a-t-il déclaré. « Il y a des joueurs qui méritent d’être dans l’équipe nationale et il y en a d’autres qui ne le font pas. C’est le football. »

Saucedo, né en Californie, a déclaré que le dernier contact qu’il avait eu avec toute l’équipe nationale américaine avait eu lieu après avoir signé pour Pumas au début de 2020.

« La dernière fois que quelqu’un a appelé était Gregg Berhalter en janvier quand je suis arrivé à Pumas, mais je pense qu’il pensait peut-être que je venais ici pour l’équipe nationale mexicaine et une opportunité. [with El Tri] », a déclaré Saucedo. » Pumas est une équipe énorme qui a des joueurs de l’équipe nationale mexicaine et il a peut-être pensé que ma décision serait [to go with] Mexique. Je n’ai jamais eu l’intention de venir pour l’équipe nationale mexicaine. «