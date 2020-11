L’équipe nationale féminine des États-Unis a montré son soutien à la justice raciale avant la défaite amicale 2-0 des Pays-Bas vendredi.

Les États-Unis sont sortis pour le match en portant des vestes d’échauffement avec les mots «Black Lives Matter» sur le devant, et presque tous les membres de l’équipe ont pris un genou pendant la lecture de l’hymne national.

« Nous aimons notre pays, et c’est un véritable honneur de représenter l’Amérique. Il est également de notre devoir d’exiger que les libertés et les libertés sur lesquelles notre pays a été fondé s’étendent à tous », a déclaré les membres de l’équipe dans un communiqué publié sur leurs comptes de médias sociaux. avant le match.

Nous portons Black Lives Matter pour affirmer la décence humaine. Ce n’est pas politique, c’est une déclaration sur les droits de l’homme. pic.twitter.com/QHDAx4iv7k – Football américain WNT (@USWNT) 27 novembre 2020

«En tant que joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis, nous travaillons collectivement pour une société où les idéaux américains sont respectés et où la vie des Noirs n’est plus systématiquement visée.

«Black Lives Matter».

La Fédération américaine de football a publié une déclaration similaire avec une vidéo sur son site Web.

En raison d’une pause dans le jeu international causée par la pandémie de coronavirus, le match de vendredi était le premier pour l’USWNT depuis la mort de George Floyd – un homme noir qui a été tué lors de sa garde à vue à Minneapolis le 25 mai – a déclenché dans le monde entier protestations et appels à la justice sociale et à la fin de la brutalité policière.

Plus tôt ce mois-ci, l’équipe masculine des États-Unis portait des messages appelant à la justice sur leurs survêtements avant leur match nul 0-0 contre le Pays de Galles lors du premier match de l’équipe depuis la mort de Floyd.

Les joueurs et les entraîneurs ont défilé pour les hymnes d’avant-match portant des vestes portant les mots « Be the Change » sur le devant, et chacun affichant différents messages personnalisés, notamment « Unity », « Black Lives Matter », « Be Anti-Racist » et « World Peace « sur le dos, avant que les deux équipes ne se mettent à genoux avant le coup d’envoi.