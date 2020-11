L’international USWNT Megan Rapinoe a qualifié Manchester United de « honteux » pour le temps qu’il a fallu au club pour former une équipe professionnelle féminine.

Le club a formé l’équipe en 2018 et l’équipe de Casey Stoney a remporté une promotion en Super League féminine (WSL) lors de sa première saison. United est en tête du classement WSL après six matches.

« Je pense que le football féminin en Angleterre est le même qu’en Amérique – il est tellement en retard à cause de ce que nous avons dû surmonter en raison du manque d’investissement », a-t-elle déclaré à la BBC.

« Nous sommes en 2020. Depuis combien de temps la Premier League existe-t-elle? Et nous voyons juste un club comme Manchester United faire des efforts et des kilos en faveur d’une équipe féminine? Franchement, c’est honteux. »

Rapinoe a également déclaré qu’elle ne se sentait pas soutenue par la Fédération américaine de football ou par l’équipe nationale de l’époque Jill Scott pour avoir pris le genou il y a quatre ans.

Le double vainqueur de la Coupe du monde a protesté lors de l’hymne national en 2016 pour soutenir Colin Kaepernick contre l’injustice raciale et la brutalité policière.

« Prendre un genou a aiguisé ma compréhension de ce que j’ai fait, comment j’ai soutenu Colin et aiguisé ma résolution dans ce domaine », a-t-elle ajouté.

« Ce n’était pas une période confortable. J’ai certainement senti qu’au moins ma carrière internationale était un peu en danger. Cela m’a montré beaucoup de vraies couleurs autour de moi de différentes manières.

« Les critiques hurlent très fort et j’avais une fédération qui ne me soutenait clairement pas et, je le sentais, un entraîneur qui ne me soutenait vraiment pas, mais j’avais tellement de gens autour de moi qui étaient toujours restés avec moi et étaient avec moi tout le temps.

« Mais vous avez le choix de ce que vous faites dans le monde. Vous devez juste être prêt à subir les conséquences de vos actions. »