Le pire à Valence semble être passé. La vente de Rodrigo à Leeds permettra au club de disposer des liquidités nécessaires pour payer les émoluments des joueurs depuis juin dernier. Nous rappelons que le club avait proposé un paiement au moyen de lettres de change expirant en septembre 2021, qui n’étaient cependant pas garanties. Les joueurs, rapporte Super Deporte, avaient découvert que si Valence n’avait pas payé l’organisme qui les avait libérés (CaixaBank) avant la date limite, ce dernier aurait réclamé l’argent aux joueurs.

