Deux buts de l’Uruguayen Maxi Gómez en seconde période ont conduit au retour de Valence contre Villarreal, dans un affrontement marqué par les retrouvailles de Dani Parejo et du Français Francis Coquelin, renforts de l’équipe de Castellón désormais dirigée par Unai Emery, avec l’équipe dans le qu’ils étaient dans l’armée jusqu’à il y a un mois et que Javi Gracia s’entraîne.

En revanche, le Colombien Carlos Bacca était absent car il se remet toujours d’une déchirure musculaire aux ischio-jambiers de la jambe droite, blessure qu’il a subie en fin de saison dernière.

Le jeu, qui a connu des phases de domination alternée, est arrivé avec Villarreal à un meilleur moment et avec plus de moral que Valence, qui avait terminé la saison à des heures basses et avait connu de nombreuses sorties, mais ce panorama ne se reflétait pas clairement sur le terrain. du jeu, car la fête était, pour le moins, de niveau.

Niveau et, en plus, joué à un bon rythme par les deux équipes, qui n’ont ménagé aucun effort: il n’y a pas eu de concessions car malgré leur caractère amical, la rivalité est toujours présente dans les rencontres entre ces deux équipes.

Villarreal était une équipe plus solide dans la première partie du match, avec plus de possession du ballon et à l’arrivée, surtout lors de l’ouverture du ballon vers les ailes, contre le but rival que Valence, dont le milieu de terrain a moins participé. En ce sens, le tandem Parejo-Coquelin, le centre médiatique Villarreal qui vient d’arriver de Valence, était supérieur, surtout par expérience, à la jeunesse de Racib et Esquerdo.

Ainsi, à dix minutes, le but de Chukwueze est venu dans un jeu dans lequel l’attaque de son équipe était plus attentive que l’arrière de Valence. Peu à peu, les forces ont été nivelées, Valence a eu une option offensive et un but à Manu Vallejo a été refusé après un hors-jeu de Mangala.

Les dernières minutes de la première période ont été plus que Valence, qui s’est améliorée, a mis Villarreal sur leur terrain et a eu une belle tête de Maxi Gómez à laquelle Sergio Asenjo a donné une belle réponse une bonne occasion de nouer.

Au début de la seconde période, Villarreal a repris possession du ballon, mais n’a pas fréquemment approché le but de Jaume Doménech. Maxi Gómez n’a pas échoué dans sa deuxième tête et à la sortie d’un corner lancé par Esquerdo a établi l’égalisation sur un but.

Dix minutes plus tard, un grand jeu de Guedes s’est terminé par un tir croisé de Maxi lui-même qui est entré dans le but de Villarreal après un échec d’Asenjo. Valence a tenu l’avantage sans que le rival n’ait d’options claires à égaler et s’est terminé par une victoire pour l’équipe qui n’était pas favorite.

