Valladolid a remporté ce vendredi à Marbella (Málaga) par 0-3 contre Grenade lors du premier match de pré-saison pour l’équipe andalouse et dans lequel les pucelanos ont été découverts en seconde période avec trois buts.

28/08/2020 à 22:43

CEST

.

La chaleur étouffante de la Costa del Sol a accueilli les deux équipes, qui ont entamé un match marqué par 38 degrés au départ.

Sans chance pour aucune des équipes, seul Antoñín, né à Grenade, a cherché des solutions à gauche avec le soutien de Carlos Neva, mais la tentative née à Malaga n’a abouti à rien devant le but de Massip.

Les pucelanos, pour leur part, n’ont pas réussi devant le but et ont montré leur côté défensif lors de la première mi-temps, où le manque de jeu était le protagoniste et le 0-0 initial est resté jusqu’à sa fin.

Le reste était révulsif pour les hommes de Sergio González, l’entraîneur a pratiquement complètement transformé son onze de départ et avait raison avec son nouveau «onze» puisque à la 53e minute, l’équipe de Valladolid a pris la tête.

Sekou Gassama a été le buteur du premier but. L’attaquant sénégalais a ouvert le score avec un but qui a ouvert la boîte pour donner des ailes à Valladolid, qui trois minutes plus tard a fait le deuxième grâce à Toni Villa.

Face au coup de vent de Blanquivioleta, l’équipe andalouse a tenté de réduire l’écart avec un coup de pied arrêté de Brunet à la minute 64 et un tir de Puertas à la minute 69 qui s’est écrasé sur un poteau.

Valladolid a continué avec peu de jeu, mais avec un but et Toni Villa a signé son deuxième et troisième du match avec lequel la conclusion a été atteinte.

Fiche technique:

0 – Grenade: Rui Silva, Milla, Germán, Antoñín, Soldado (Foulquier, m.46), Azeez, F.Vico, C. Neva, Víctor Díaz (Puertas, m.46), Montoro (Brunet, m.46) et les dimanches.

Foulquier, Puertas, Brunet, Aranda, Vallejo, Isma Ruiz, Álex Martínez, Quini et Gonalons ont également joué en seconde période.

3 – Valladolid: Masip, Luiz Pérez, Miguel Rubio, Javi Sánchez, Nacho, Hervías, Fede San Emeterio, Kike Pérez, Orellana, Marcos André et Sergi Guardiola.

Samu Pérez, Moyano, Alcaraz, Luismi, Raúl Carnero, Anuar, Míchel, Óscar Plano, Toni Vila, Waldo et Sekou ont également joué en seconde période.

Buts: 0-1, m.53: Sekou. 0-2, m.57: Villa Toni. 0-3, M.73: Toni Villa.

Incidents: match amical de pré-saison joué dans les installations du Marbella Football Center,