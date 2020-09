Date de publication: mercredi 2 septembre 2020 5:47

Donny van de Beek et Ole Gunnar Solskjaer ont tous deux fait l’éloge du milieu de terrain de Manchester United après que le Néerlandais ait terminé son transfert à Old Trafford.

Van de Beek est devenu la première signature d’été à Manchester United après avoir signé un contrat de cinq ans avec l’option d’un an supplémentaire.

Le joueur de 23 ans a rejoint l’Ajax pour 40 millions de livres sterling s’asseoir sur le banc. Ou peut être pas. Qui sait?

Van de Beek autorisera le changement de position dont la star de Man Utd aura besoin

« Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point c’est une opportunité incroyable de rejoindre un club avec une histoire aussi incroyable », a-t-il déclaré. le site officiel du club.

«Je tiens à remercier tout le monde à Ajax. J’ai grandi là-bas et j’aurai toujours un lien spécial avec le club.

«Je suis maintenant prêt à franchir la prochaine étape de ma carrière et à performer au plus haut niveau et il n’y a pas de norme plus élevée que Manchester United.

«Tout le monde m’a dit à quel point l’atmosphère d’Old Trafford est incroyable et j’ai hâte de vivre cela, une fois que les fans pourront revenir en toute sécurité.

«Cette équipe compte certains des meilleurs milieux de terrain au monde et je sais que je peux apprendre d’eux et aussi apporter mes propres forces au groupe.

«Après avoir parlé au manager de sa vision pour cette équipe, la direction dans laquelle le club se dirige est extrêmement excitante et j’ai hâte d’en faire partie.

Ole Gunnar Solskjaer a fait l’éloge de le 20e Van Man de la Premier League.

« Donny possède tous les attributs techniques nécessaires pour performer dans cette équipe et a la personnalité nécessaire pour réussir à Manchester United », a-t-il déclaré.

«Sa capacité à voir l’espace, à chronométrer ses mouvements et à lire le jeu complètera vraiment les qualités que nous avons au milieu de terrain et son arrivée renforce vraiment la profondeur du talent que nous avons à ce poste.

«Les performances de Donny en Eredivisie et en Europe ont été excellentes ces dernières années et nous sommes tous impatients de travailler avec lui.»

