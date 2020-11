Sarah Fuller est devenue la première femme à jouer dans un match de football Power 5 samedi lorsqu’elle a prononcé le coup d’envoi de la seconde période pour Vanderbilt contre le Missouri.

Fuller, un gardien principal de l’équipe de football du championnat SEC de Vanderbilt, a envoyé le coup de pied bas sur la ligne des 35 verges où il a été abattu par le Missouri. L’entraîneur de Vanderbilt, Derek Mason, a déclaré que Fuller avait exécuté le soi-disant coup de pied de squib exactement comme il avait été conçu.

« Honnêtement, c’est tellement excitant », a déclaré Fuller après la défaite 41-0 de l’équipe. « Le fait que je puisse représenter toutes les filles qui ont voulu faire ça ou qui ont pensé à jouer au football ou à n’importe quel sport vraiment, et cela les encourage à être capables de sortir et de faire quelque chose de grand comme ça, c’est génial. »

Fuller a déclaré qu’elle était calme lorsqu’elle a pris le terrain dans le Missouri, ajoutant que jouer dans le match de championnat de la SEC était plus stressant.

Mais voir la réaction de son entrée dans l’histoire sur les réseaux sociaux a été bien plus qu’elle ne l’imaginait. Elle a dit qu’elle devait désactiver les notifications sur son téléphone cette semaine pour rester concentrée.

Samedi dernier, Fuller ne faisait même pas partie de l’équipe de football de Vanderbilt. Elle et les membres de l’équipe de football ont regardé à la télévision alors que les Commodores perdaient face au numéro 6 de la Floride.

Puis, lundi, un membre du personnel de Coach Mason a appelé pour voir si elle était intéressée à essayer. Vanderbilt avait perdu un certain nombre de spécialistes en raison des tests COVID-19 et avait besoin d’un kicker. Fuller est allé s’entraîner et a assez bien fait pour faire de l’équipe le seul botteur sur la liste de voyage.

Ce faisant, Fuller n’est devenue que la troisième femme à participer à un match de football FBS, suivant les traces de Katie Hnida du Nouveau-Mexique et April Goss de l’État de Kent.

Fuller a pris le terrain contre le Missouri avec un autocollant spécial à l’arrière de son casque qui disait: «Jouez comme une fille».

« Tout ce que je veux faire, c’est avoir une bonne influence sur les jeunes filles parce qu’il y a eu des moments où j’ai eu des difficultés dans le sport », a-t-elle déclaré, « mais je suis tellement reconnaissante de rester avec ça, et cela m’a donné tellement d’opportunités et j’ai rencontré tellement de gens formidables grâce au sport, et je veux juste dire que vous pouvez littéralement faire tout ce que vous voulez. «

Sarah Fuller reçoit une ovation debout alors qu’elle démarre et devient la première femme à jouer dans un match de football universitaire de la conférence Power 5.

Mason a déclaré que Fuller rejoignait l’équipe par nécessité, car un certain nombre de spécialistes avaient dû être mis en quarantaine à cause des tests COVID-19. Mais Fuller aurait pu dire non, dit Mason, et elle ne l’a pas fait. Mason l’appelait « un soldat » et « un champion » pour la façon dont elle s’est comportée toute la semaine.

« Je pense qu’il y avait quelque chose de plus grand au travail ici », a déclaré Mason. « J’ai toujours cru que les femmes sont capables de faire des choses fantastiques. Je sais que nous pensons que le football est un sport masculin, et c’est pour l’essentiel – 99,9% de celui-ci est dominé par les hommes, sinon près de 100 Mais aujourd’hui, elle a brisé une certaine histoire, elle a fait une histoire. «

Bien que Fuller n’ait pas eu l’occasion de marquer un panier ou un point supplémentaire contre le Missouri, elle a déclaré qu’elle avait fait un panier de terrain d’aussi loin que 38 verges à l’entraînement plus tôt dans la semaine.

Qu’elle continue avec l’équipe dépend d’elle, a déclaré Mason, ajoutant que « si elle veut donner un coup de pied et qu’elle est disponible, nous serions ravis de l’avoir. »

Fuller a dit qu’elle en serait heureuse.

«J’adorerais sortir et marquer un panier, j’adorerais y aller et obtenir un point supplémentaire et tout», a-t-elle déclaré. « Donc je serais heureux s’ils m’avaient. J’adore l’équipe. Ils sont incroyables. L’ensemble du staff a été tellement incroyable dans cette transition, et je ne pouvais pas demander une meilleure équipe derrière moi pour me préparer. Mais, honnêtement, je m’amuse tellement, et je veux en savoir plus sur la façon de donner des coups de pied et de mieux faire les choses parce que je pense que je peux vraiment l’affiner et m’améliorer à partir d’ici. «

Sarah Fuller. Souviens toi du nom. #PlayLikeAGirl | #AnchorDown pic.twitter.com/BBOR91421I – Football Vanderbilt (@VandyFootball) 28 novembre 2020

En 2001, Ashley Martin est devenue la première femme à marquer au niveau de la Division I lorsqu’elle a marqué trois points supplémentaires pour le FCS Jacksonville State contre Cumberland le 30 août 2001.

Deux ans plus tard, Hnida était la première femme à marquer au niveau FBS avec deux points supplémentaires réussis contre Texas State.

Fuller, qui est allé au lycée à Wylie, au Texas, a commencé à jouer au football à 5 ​​ans. Elle a été trois fois membre du tableau d’honneur académique de la SEC à Vanderbilt. Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé qu’elle assisterait au North Texas en tant que transfert de diplômé pour la saison prochaine tout en jouant au football pour le Mean Green.

Elle a participé à neuf matchs au cours de sa saison senior, effectuant 28 arrêts et affichant une fiche de 7-2.