Sarah Fuller est sur le point de devenir la première femme à jouer dans un match de football Power 5 lorsque Vanderbilt jouera au Missouri dans un concours de la SEC samedi.

Un officiel de Vanderbilt a confirmé que Fuller a fait le voyage au Missouri et sera en uniforme pour le match. Si elle voit l’action du jeu samedi, Fuller fera l’histoire de Power 5.

«Faisons l’histoire», a écrit Fuller, un senior, vendredi sur Twitter.

Faisons l’histoire. #PlayLikeAGirl #AnchorDown pic.twitter.com/3SgBP1qZru – Sarah Fuller (@ SarahFuller_27) 27 novembre 2020

Histoire en devenir. #PlayLikeAGirl | #AnchorDown pic.twitter.com/ZnlI1DLbYB – Football Vanderbilt (@VandyFootball) 27 novembre 2020

Fuller, un gardien de but de l’équipe de football du championnat SEC de Vanderbilt, a essayé et a été ajouté à la liste de football cette semaine.

Vanderbilt s’est vu refuser le transfert des diplômés avant la saison, et cette semaine, plusieurs de ses spécialistes ont dû se mettre en quarantaine en raison des tests COVID-19.

Seules deux femmes ont joué au football au niveau FBS: Katie Hnida du Nouveau-Mexique et April Goss de l’État de Kent.

« Je pense que c’est incroyable et incroyable », a déclaré Fuller sur le site Web de Vanderbilt. «Mais j’essaie aussi de séparer cela parce que je sais que c’est un travail que je dois faire et que je veux aider l’équipe et je veux faire de mon mieux. Mettre cet aspect historique de côté m’aide simplement à me concentrer. sur ce que je dois faire, je ne veux en aucun cas les laisser tomber.

« C’est un honneur qu’ils m’ont demandé de pouvoir le faire et de les aider. »

Le casque de Fuller aura un autocollant spécial sur le dos qui se lit, « Jouez comme une fille. »

Ashley Martin est devenue la première femme à marquer au niveau de la Division I lorsqu’elle a marqué trois points supplémentaires pour le FCS Jacksonville State contre Cumberland le 30 août 2001.

Deux ans plus tard, Hnida est devenue la première femme à marquer au niveau FBS avec deux points supplémentaires contre Texas State.