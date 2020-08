Arturo Vidal est un premier choix pour l’Inter. Un nom sur lequel Antonio Conte a été clair avec les managers: priorité totale à l’opération pour le Chilien, 6 mois après un quasi-achat puis mis sur les tablettes en raison d’un changement sur le banc au Barça. L’entraîneur le considère comme un gagnant, un leader, un joueur au charisme unique prêt à faire la différence immédiatement dans un groupe comme les Nerazzurri: de l’entourage de Vidal est venu une ouverture pour l’Inter, les contacts ont commencé avec l’agent Fernando Felicevich, le même qu’Alexis Sanchez mis à zéro.

LE JUVE ET LA RÈGLE – Le plan de Marotta et Ausilio est justement de répéter cette opération: accord avec le joueur d’abord, puis feu vert du Barça. Bien sûr, cette stratégie demande du temps et de la patience, ce n’est pas si rapide. D’autre part, le beaux mots de Vidal pour la Juventus où il courrait depuis des années. Ses agents l’ont proposé à plusieurs reprises aux Bianconeri ces dernières saisons, recevant toujours des retours froids, il n’en reste pas moins que Vidal est toujours lié à la Juventus et que les mots d’estime (même pour Pirlo, comme pour Conte) viennent de loin. Répéter l’opération Arturo est désormais impossible: la règle est claire, les deux créneaux hors UE sont occupés d’Arthur et McKennie, rien à faire. Les portes de Vidal à l’Inter, en revanche, sont ouvertes, très ouvertes. Mais nous avons besoin du bon mouvement avec le Barça, Conte s’attend à ce que le guerrier chilien de l’équipe vienne.