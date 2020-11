C’était la soirée parfaite pour le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho. Il a vu son côté se rapprocher de la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après avoir dominé le côté bulgare de Ludogorets dans une victoire 4-0, et tout en se reposant comme Harry Kane, Pierre-Emile Hojbjerg et Son Heung-Min.

Tottenham a dominé le match du début à la fin et aurait pu, et aurait probablement dû, enregistrer un score plus élevé. Carlos Vinicius a marqué ses premier et deuxième buts pour le club et il a ensuite mis en place Lucas Moura pour le quatrième de Tottenham pour couronner une soirée mémorable, tandis que Harry Winks en a ajouté un autre avec un effort extraordinaire à distance.

C’est maintenant cinq victoires en cinq pour les hommes de Mourinho toutes compétitions confondues.

Positifs

Avec autant de gros matchs qui se profilent pour les Spurs, Mourinho sera ravi d’avoir gagné sans utiliser ses stars. Il aura également apprécié la performance de Dele Alli, le milieu d’attaque ayant l’air vif et au cœur de l’action alors qu’il créait deux des buts de Tottenham.

Négatifs

Les Spurs ont levé le pied sur l’accélérateur à un moment donné en seconde période et Mourinho a montré ce qu’il pensait des choses en apportant des changements à l’heure.

Note du manager sur 10

sept – Mourinho sera ravi du travail de sa soirée. Alli a profité d’un retour en forme, tandis que certains de ses plus jeunes joueurs ont eu un temps de jeu précieux. Ce n’était pas la performance parfaite, mais c’était le résultat parfait – et une feuille blanche aussi.

Vinicius était superbe à l’avant pour les Spurs, marquant deux fois et, plus important encore, permettant à Harry Kane de se reposer. Tottenham Hotspur FC / Tottenham Hotspur FC via .

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Joe Hart, 5 ans – L’ancien gardien anglais n’aura plus jamais si peu à faire. Il était si silencieux qu’il n’avait même pas besoin de bouger!

DF Matt Doherty, 7 ans – L’arrière droit est revenu après sa mise en quarantaine COVID-19 et il a effectué un certain nombre de courses offensives derrière la défense Ludogorets. Préparez Bale pour une chance glorieuse en particulier avec une course parfaitement chronométrée et une tête rembourrée.

DF Davinson Sanchez, 6 ans – L’arrière central n’a pas eu une soirée bien remplie, mais il s’est certainement assuré de ses défis. Il était parfois un peu trop zélé dans le tacle, ce qui se traduisait par des coups francs inutiles.

DF Japhet Tanganga, 6 ans – Il a bien tenu la ligne et avait l’air impressionnant au cœur de la défense. Il semble avoir formé une bonne entente avec Sanchez.

DF Ben Davies, 6 ans – Davies a frappé l’extérieur du poteau avec une demi-volée à l’intérieur de la zone à mi-chemin de la première mi-temps avant de recevoir un bras égaré au visage avant la pause. Il cherchait toujours à se démarquer et à être positif dans son jeu.

MF Tanguy Ndombele, 6 ans – Ndombele était partout en première mi-temps, récupérant le ballon sur tout le terrain et courant vers l’avant avec intention. Une course et un tir mazy et puissants ont conduit Plamen Iliev à placer le ballon sur le chemin d’Alli pour le deuxième but. Il a été bâclé en deuxième période, cependant, et a été remplacé.

MF Harry fait un clin d’œil, 8 – Les clins d’œil se sont rapprochés avec son pied gauche à distance dans la première mi-temps, puis ont marqué avec ce qui ressemblait à un centre extraordinaire mal frappé de 56 mètres dans la seconde. J’ai contribué à un joli jeu de taquinerie autour de la boîte.

MF Dele Alli, 7 ans – Besoin d’un but et son premier effort du jeu terminé haut et large. Cependant, il était altruiste dans la préparation du deuxième des Spurs. Il a suivi un rebond et au lieu de tirer, il a feint de frapper avant de ramener le ballon sur le visage du but pour que Vinicius touche la maison. Dans l’ensemble, un retour en forme.

MF Gareth Bale, 6 ans – Semblé dangereux à longue distance et se sentira malchanceux de ne pas avoir trouvé le filet. Il a forcé Plamen Iliev à effectuer un bon arrêt de près et semble revenir à son meilleur.

MF Lucas Moura, 6 ans – Moura a montré beaucoup d’énergie et était occupé autour de la boîte, mais son passage était souvent un gaspillage de possession. Son timing n’était tout simplement pas ce soir, bien qu’il ait ajouté un peu de brillance au score avec le quatrième but de Tottenham.

FW Carlos Vinicius, 7 ans – A marqué ses premier et deuxième buts pour le club. Pour le premier, il a bien ouvert son corps et a envoyé le gardien dans le mauvais sens après avoir récupéré une autorisation ratée. Son deuxième était un simple tap en suivant la belle passe de Dele Alli. Plus tard, il a organisé Moura pour le quatrième de Tottenham et a failli réussir un triplé.

Substituts

MF Pierre-Emile Hojbjerg, 5 ans (remplacé Ndombele, 61 « ) – L’ancien homme des Saints était très désireux de plaire et même avec le match gagné, il s’est lancé dans chaque défi de tout son cœur. Ramassé une réservation inutile au décès.

FW Jack Clarke, 6 (remplacé Bale, 68 « ) – Clarke avait l’air occupé sur le côté droit et il ne s’est pas trompé. J’ai bien gardé la possession et j’ai fait les choses simples.

FW Dane Scarlett, N / R (remplacé Moura, 82 « ) – Il a fait une excellente course après son arrivée, mais n’a pas réussi à mettre le ballon sous ses pieds lorsqu’il a réussi le but. Il s’est rapproché dans le temps additionnel, mais n’a pas tout à fait réussi à obtenir le bon angle.

MF Harvey White, N / R (remplacé Alli, 82 « ) – Il a fait preuve d’une grande énergie et a eu une chance de tirer quelques minutes après son arrivée, traînant largement ses efforts pour ce qui aurait été un premier contact mémorable.

GK Alfie Whiteman, N / R (remplacé Hart, 82 « ) – Le fan des Spurs, âgé de 22 ans et gardien de troisième choix, a remporté ses débuts avec les Spurs à huit minutes du chronomètre et a récupéré le ballon avec confiance dans la minute qui a suivi.