Le sixième jour du tournoi est joué Guard1anes 2020 et certains clubs sont toujours dans un grand plan de lutte contre le haut du tableau général tandis que d’autres sont en crise. Les actions ont commencé avec le jeu entre Nécaxa et Santos Laguna, où le Rayon Ils ont gagné 2-1 dans le Stade Victoria.

Deux heures plus tard, le seul jeu sans but a été joué, comme le Braves de Ciudad Juárez et le Lion aucun mal n’a été fait à la frontière. Pour samedi, le Rojinegros del Atlas reçu dans le Stade Jalisco aux Coqs blancs de Querétaro et ont remporté leur première victoire du tournoi en marquant 1-0.

Dans le Stade universitaire de San nicolas de los heros, Les Tigres et Pumas les visages ont été vus dans le jeu le plus attrayant de la journée. La table dirigée par Ricardo Ferretti J’étais en train de gagner l’engagement mais à la dernière minute ceux du Pedregal ils sont à égalité avec un but du Paraguayen Carlos Gonzalez.

Par la suite, le Amérique perdu à nouveau dans le tournoi et cette fois est tombé au Rayados de Monterrey par marqueur de 3-1 sur la cour de Stade Jalisco. Le dimanche, Chivas de Victor Manuel Vucetich ils ont perdu contre lui Toluca et le Croix Bleue battre le Athlétique San Luis avec un 3-1.

Déjà à la frontière de Basse Californie, Les Xolos de Tijuana ils ont été mesurés à Bande de Puebla et ils les ont battus par le minimum. Ce lundi 24 se terminera le sixième jour par la confrontation entre les Pachuca et Mazatlan, ladite réunion est prévue às 21h00 dans le Stade Hidalgo.