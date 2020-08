Scienceno et Sports municipaux ils se sont battus pour le score dès la première mi-temps. Cependant, le manque de force a joué contre les conseillers, car le «papa» est apparu avec tout pour prendre les trois points de la date avec une tête d’Abdiel Ayarza peu après la fin du match.

L’Académie a été solide, avec un bon départ sur les jeux offensifs et donnant peu de place dans les 45 premières minutes. Mais les habitants de Cusco n’ont pas non plus été laissés pour compte, étant Adrián Ugarriza qui a cherché plus d’occasions d’ouvrir le score.

Rotceh aguilar a tenté une passe profonde à 21 ‘, mais Mario Velarde Il était dans une position avancée, donc le jeu a été arrêté à temps, car cela pouvait signifier le premier but de l’engagement.

Au retour de la pause, Cienciano est revenu avec plus de force sur le terrain, cherchant à atteindre la zone municipale à plusieurs reprises. José Adalberto Cuero a eu l’occasion de terminer avec la droite de l’aile droite, grâce à l’aide de Jetée Larrauri, bien que ce plan ait été rejeté.

Le but est venu à 89 ‘. Abdiel Ayarza il s’est dirigé à bout portant du côté droit du but, après le centre de Damien Ismodes, qui est venu sur l’aile gauche en prenant plus d’un sur le chemin. Bien que les conseillers aient cherché une égalité, le duel s’est terminé par une victoire pour «Papa».

Municipal et Cienciano Ils se verront ce mardi 25 août à partir de 18 h. au Stade National et sera télévisé par GOLPERU. Vous trouverez tous les incidents de cette rencontre dans Depor.com.

Sports municipaux Il est revenu avec le «pied droit» au championnat. À son retour après la pandémie, il a réussi à ajouter les trois points de la date, en battant San Martín 1-0, le prochain rival de l’Université des Sports. L’Académie a cherché à avoir le contrôle du ballon dès les premières minutes et dès la première mi-temps avait déjà le score en faveur.

Municipal vs. Cienciano: horaires mondiaux

Mexique – 18h00

Pérou – 18h00

Équateur – 18h00

Colombie – 18h00

Bolivie – 19h00

Venezuela – 19h00

Chili – 19h00

Paraguay – 19h00

Argentine – 20h00

Uruguay – 20h00

Brésil – 20h00

Espagne – 3h00 (Mercredi 26 août)

Scienceno il s’est battu pour rester avec le résultat en faveur lors du match contre l’Atlético Grau. Bien que les deux rivaux se soient affrontés la saison dernière, en quête de promotion, pour la dernière date l’objectif était de grimper au tableau des positions. Le point du match nul et vierge maintient «papa» à la septième place, avec 10 points.

Le même nombre d’unités a le personnel de Victor Rivera, bien qu’avec une différence de buts de 2, donc pour le duel de mardi, l’Académie cherchera à en ajouter trois et ainsi marquer la distance dans le cumul. « Nous voulons être des protagonistes et essayer de nous affirmer dans les premières positions pour nous battre pour une position internationale », a déclaré DT.

Marcelo Grioni Il n’était pas satisfait du résultat, considérant qu’il était possible d’avoir un meilleur score. Malgré cela, il a assuré lors d’une conférence de presse d’après-match que l’équipe continuera à se battre pour un meilleur résultat pour cette rencontre avec les conseillers.

