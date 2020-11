Wayne Rooney, du comté de Derby, est prêt à marquer sa carrière de joueur s’il lui est demandé de combler le poste de manager laissé vacant après le limogeage de Phillip Cocu, a déclaré vendredi l’ancien capitaine de l’Angleterre.

Le joueur-entraîneur Rooney a été assisté par Liam Rosenior, Shay Given et Justin Walker après le départ de Cocu ce mois-ci et prendra seul en charge le club de championnat (deuxième niveau) lorsqu’il accueillera les Wycombe Wanderers samedi.

«Si je gère l’équipe à plus grande échelle, je ne pense pas qu’il soit possible de gérer et de jouer, de sorte que [no longer playing] est une possibilité », a déclaré Rooney cité par Sky Sports.

« Si je ne dirige pas l’équipe et que je fais partie du personnel d’entraîneurs, je continuerai à jouer, mais si on me demande de gérer l’équipe à plein temps, alors, bien sûr, ce sera la fin de mes jours de jeu, oui. «

Derby, en bas de classement, a perdu ses deux derniers matches, contre Bristol City et Middlesbrough, et Rooney a déclaré que son équipe avait besoin d’une seule voix pour les aider à arrêter leur crise.

« Nous en avons discuté et avons estimé que j’étais la bonne personne pour faire cela … pour que les joueurs aient également cette clarté de savoir qu’il y a une personne en charge est important », a déclaré Rooney sur le site Derby.

« Nous préparons les sessions [together] mais finalement les décisions finales sont sur moi. J’en prendrai la responsabilité de la même manière que j’assumerai la responsabilité du résultat.

« J’ai clairement indiqué que je voulais faire de la gestion et c’est un moment passionnant pour moi de préparer l’équipe, de choisir l’équipe … évidemment voir des choses pendant le match sur lesquelles je peux avoir un effet. les lignes de touche. «