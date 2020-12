Manchester United s’est remis d’un déficit en première mi-temps pour battre West Ham United 3-1 avec une rafale de buts élégants qui les a amenés à prendre la quatrième place de la Premier League samedi au London Stadium.

Les buts de Paul Pogba, Mason Greenwood et Marcus Rashford en deuxième mi-temps ont été plus que suffisants pour renverser le but de Jarrod Bowen dans les 45 premières minutes pour leur cinquième victoire consécutive à l’extérieur de la maison – tout ce que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer avait concédé en premier à l’opposition.

Après le match, Rashford a déclaré: « Nous devons arrêter de faire ça [letting teams score first]. Si nous gardons plus de draps propres, nous gagnerons certainement plus de matchs. C’est bien que nous ayons fait preuve d’esprit, mais idéalement, nous ne voulons pas accorder. «

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Cahier d’initiés: Man United soutient Solskjaer

Le match a marqué le retour des fans à un match de Premier League pour la première fois depuis que la pandémie de coronavirus a mis un terme au football mondial en mars dernier, avec 2000 supporters autorisés à l’intérieur du stade.

« C’est quelque chose que le jeu a manqué [fans being back in stadiums] », A déclaré Rashford. » C’est ce qui le rend spécial. C’est une sensation formidable d’avoir des fans de retour. «

West Ham semblait avoir pris les devants dans les 10 minutes grâce à une frappe de Bowen après un cadeau bâclé d’Anthony Martial, mais le drapeau du juge de touche s’est levé sur le jeu et le but a été marqué à la craie.

.

Les hôtes ont été la meilleure équipe tout au long de la première demie et n’ont pas eu la chance de ne pas aller de l’avant deux fois alors que Pablo Fornals dirigeait un centre de Bowen dans le filet latéral avant que son orteil pique à bout portant ne s’échappe du poteau.

West Ham a pris une avance méritée sur un coup de pied de coin avant la mi-temps lorsque Pablo Fornals a rencontré la tête de Declan Rice au deuxième poteau pour donner une avance de 1-0 à la pause.

Ole Gunnar Solskjaer avait laissé Rashford et Bruno Fernandes sur le banc avant un affrontement serré en Ligue des champions contre le RB Leipzig mardi, mais il a amené les deux à la mi-temps pour essayer de donner un peu de vie à son équipe.

« Bruno et Marcus sont entrés et ont bien fait. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de possession de balle mais nous ne sommes allés nulle part avec le ballon. En deuxième mi-temps, nous les avons étirés davantage et avons couru derrière. La qualité était bien meilleure, les buts étaient exceptionnels, « A déclaré Solskjaer.

United a atteint le niveau à la 65e minute avec une frappe sensationnelle à distance de Pogba après que Fernandes l’ait placé en haut de la surface de réparation.

Quelques minutes plus tard, Greenwood avait les visiteurs devant avec un virage brillant et une frappe que Lukasz Fabianski ne pouvait rien faire dans le but de West Ham et Rashford a ajouté à la tête avec un jeton effronté après avoir été joué par le remplaçant Juan Mata.

« Bien sûr, vous êtes très, très satisfait de la forme à l’extérieur. Je pense que la forme à domicile est correcte, nous devenons de plus en plus cohérents et nous nous débrouillons mieux avec des matchs comme celui-ci. Quand vous êtes 1-0, 2-0 les garçons croient toujours et ce personnage est important », a déclaré Solskjaer.

« En dehors de chez nous, nous avons du caractère et de la conviction. Cinq fois sur le rebond pour venir par derrière et gagner est exceptionnel. »

Le résultat place United avec 19 points en 10 matches, un devant Manchester City, cinquième, et deux derrière les leaders Liverpool et Tottenham.

Le manager de West Ham, David Moyes, était contrarié par le fait que l’égalisation de United n’était pas exclue, arguant qu’une longue balle haute du gardien Dean Henderson était hors jeu avant d’être récupérée par Fernandes qui a lancé la grande frappe de Pogba.

« Je pensais que nous avions très bien joué ce soir. La seule raison pour laquelle nous avons été étirés était une mauvaise décision. Le ballon est passé au-dessus de ma tête sur la ligne de touche, il n’y avait personne dans une meilleure position pour le voir que moi », a déclaré l’Ecossais. « Le ballon était hors jeu, la réaction des joueurs donne la meilleure façon de le regarder et tous nos joueurs savaient qu’il était également hors jeu.

« [After that] nous avons éteint. Cela nous a vraiment donné un mauvais pressentiment de cette déception. «