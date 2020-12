Liverpool a progressé au niveau des points avec Tottenham au sommet de la Premier League grâce à une confortable victoire 4-0 sur Wolverhampton Wanderers à Anfield.

Mohamed Salah a mis les hôtes en avant lorsqu’il a sauté sur une mauvaise défense de Conor Coady pour faire passer le ballon devant Rui Patricio à mi-chemin de la première mi-temps, avant que Georginio Wijnaldum ne mette fermement l’équipe de Jurgen Klopp aux commandes à la 58e minute quand il s’est retrouvé à la maison. magnifique effort du bord de la boîte. Joel Matip a assuré la sécurité des points à la 67e minute avec une tête puissante du centre de Salah, avec un but malheureux de Nelson Semedo complétant le score 11 minutes plus tard.

– Rapport: Liverpool 4, Wolves 0

Positifs

La défense de fortune de Liverpool a eu un après-midi largement confortable, ce qui devrait leur être utile pour un décembre jonché de matchs gagnables, tandis qu’une deuxième feuille blanche en cinq jours pour le gardien recrue Caoimhin Kelleher est la cerise sur le gâteau d’une excellente semaine pour les rouges.

Négatifs

Même le joueur le plus pointilleux aura du mal à trouver des imperfections dans ce qui était un excellent affichage professionnel des champions de la Premier League.

Note du manager sur 10

sept – Cette équipe épuisée de Liverpool est guidée à travers une période mouvementée de manière excellente par Klopp, qui a maintenant mené son équipe à une série de sept matchs sans défaite en Premier League.

Wijnaldum, à droite, a été fantastique dimanche à Anfield alors que Liverpool a surpassé les Wolves en route vers une victoire méritée. Jon Super / PA Images via .

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Caoimhin Kelleher, 7 ans – Un bon arrêt a refusé à Daniel Podence une belle finition écaillée en première mi-temps alors que le jeune Irlandais faisait une solide démonstration lors de ses débuts en Premier League.

DF Neco Williams, 6 ans – Réservé dans les premières minutes pour un pull cynique, mais il a grandi dans le jeu et était toujours présent dans le dernier tiers alors qu’il cherchait à fournir un débouché sur la droite de Liverpool. Remplacé par Trent Alexander-Arnold après le troisième but de Liverpool.

DF Joel Matip, 7 ans – Une démonstration calme et assurée de la part du défenseur le plus âgé de la défense à domicile et méritait son but quand il est resté en avant et a enterré une tête sourde.

DF Fabinho, 6 ans – L’arrière central brésilien a connu un moment difficile contre Adama Traoré en première mi-temps, mais n’a pas été troublé par une soirée très confortable.

DF Andy Robertson, 7 ans – Une belle passe à travers les lignes a libéré Mane au milieu de la première mi-temps dans ce qui était une excellente nuit de travail de l’international écossais boucanier.

MF Curtis Jones, 6 ans – Toujours positif et cherche à garder le rythme au milieu de terrain. A joué son rôle dans le quatrième match de Liverpool quand il a libéré Alexander-Arnold dans l’espace avant son croisement précis.

MF Jordan Henderson, 7 ans – Aussi stable, fiable et autoritaire que nous en sommes venus à l’attendre de l’Angleterre, qui n’a jamais eu l’air pressé ou harcelé par les visiteurs. A commencé le mouvement pour le deuxième match de Liverpool avec une balle palpeuse sur le dessus et a obtenu un bref repos avec le match gagné, remplacé par Naby Keita à la 80e minute.

MF Georginio Wijnaldum, 7 ans – A fourni une excellente combinaison de jeu avec ses collègues du milieu de terrain et des attaquants alors que le Néerlandais a aidé à ouvrir la ligne arrière des Wolves à plus d’une occasion, couronnant son affichage avec une finition délicieuse du bord de la zone au début de la seconde période.

FW Mohamed Salah, 7 ans – Sauté sur une lourde défense de Coady pour étouffer et percer le ballon pour mettre les hôtes en avant à la 24e minute, avant qu’un superbe centre ne fournisse à Matip une tête simple pour 3-0.

FW Roberto Firmino, 7 ans – Plongé dans sa propre moitié de terrain pour prendre possession du ballon lors d’un premier quart de match frustrant, mais a montré sa classe avec quelques touches soyeuses. Remplacé pour les 17 dernières minutes par Diogo Jota.

FW Sadio Mane, 6 ans – Un match mouvementé pour l’international sénégalais, à qui le VAR a accordé un sursis lorsqu’il a semblé faire trébucher Coady, avant de mettre juste assez de pression sur Semedo pour que l’homme des Wolves transforme le ballon en son propre filet pour 4-0.

Substitutions

DF Trent Alexander-Arnold, 6 (pour Williams, 68) – A joué un rôle majeur dans le quatrième de son équipe avec une mauvaise balle à travers la surface de réparation des Wolves.

FW Diogo Jota, N / R (activé pour Firmino, 73) – Un camée discret de l’ancien homme des loups.

MF Naby Keita, N / R (pour Henderson, 81) – A fait tourner le milieu de terrain de Liverpool dans les dix dernières minutes.