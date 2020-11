14 h 33 HE

Rob DawsonCorrespondant

Le chef de Manchester United, Ed Woodward, a déclaré qu’il était « absolument » derrière le manager Ole Gunnar Solskjaer au milieu d’un mauvais début de saison qui a vu le club glisser à la 14e place du classement.

La victoire à Everton avant la pause internationale a donné au Norvégien un peu de répit et Woodward insiste sur le fait qu'il reste déterminé à garder le contrôle du joueur de 47 ans.





« Bien qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une plus grande cohérence, nous restons absolument engagés dans la voie positive que nous suivons sous Ole alors que l’équipe continue de se développer », a déclaré Woodward, s’exprimant alors que le club publiait ses derniers résultats financiers.

« Nous manquons de jouer devant nos fans et nous travaillons dur avec nos instances dirigeantes et les autorités compétentes pour nous assurer que les fans peuvent revenir en toute sécurité dès que possible. »

La solidité financière de United continue de souffrir de la pandémie COVID-19 qui a vu des matchs se jouer à huis clos depuis mars. Le Royaume-Uni restera dans un verrouillage national jusqu’au 2 décembre au moins et les fans ne reviendront probablement pas à Old Trafford avant le début de la nouvelle année.

«Alors que la pandémie de COVID-19 continue de provoquer des perturbations importantes, nous sommes optimistes que la phase de rétablissement et de normalisation entre progressivement en vue», a déclaré Woodward. « La résilience du club et notre solide activité commerciale continuent de fournir une base solide et nous donnent confiance dans nos perspectives à long terme au-delà de la pandémie, sur et en dehors du terrain. »