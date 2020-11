Chelsea est venu par derrière pour battre de manière convaincante le dernier club de Sheffield United 4-1 en Premier League samedi à Stamford Bridge pour poursuivre sa course prometteuse et grimper au troisième rang du classement.

Les Blues ont pris un départ lent et ont pris le retard dans les 10 minutes lorsque David McGoldrick a renvoyé le tir de Sander Berge sur le faux pied Edouard Mendy. Cependant, les Londoniens se sont retrouvés en tête avant la mi-temps, et ils n’ont jamais eu envie d’accorder les points par la suite.

Tout d’abord, Tammy Abraham a égalisé avec un tir raté de la coupe de Mateo Kovacic, avant que Ben Chilwell ne profite au maximum de l’échec d’Aaron Ramsdale à récupérer le coup franc et se retrouve au deuxième poteau. Puis, en seconde période, Thiago Silva a pris la tête du troisième de Chelsea avant que Timo Werner ajoute la cerise sur le gâteau.

Positifs

Chelsea a maintenant marqué trois buts ou plus lors de six de ses huit derniers matchs. Les visiteurs ont eu du mal à se décomposer avec deux banques de trois, mais les Bleus ont trouvé un moyen de passer, d’abord à travers de larges positions, avant l’ouverture du match.

Négatifs

Il y avait très peu à critiquer sur la performance de Chelsea, bien qu’ils aient concédé leur premier but en cinq matchs. Les Blades ont attrapé la sieste de la défense des Blues et les ont sculptés ouverts, mais ce n’était qu’un simple échec alors que l’équipe locale passait ensuite à travers les engrenages.

Note du manager sur 10

8 – Frank Lampard sera très satisfait du travail de son équipe, en particulier de la façon dont ses nouveaux joueurs continuent de grandir à chaque match. Ziyech a particulièrement impressionné la nuit, mais Werner et Silva ont également bien joué. Tout semble se concerter pour le manager des Blues.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 6 ans – A concédé son premier but en Premier League, mais n’a pas pu faire grand chose pour empêcher le film de McGoldrick de trouver le filet après que l’international de la République d’Irlande ait converti le tir de Berge dans le coin opposé.

2 Liés

DF Reece James, 8 ans – Une autre sortie solide dans laquelle il a rarement donné le ballon ou perdu sur le sol ou dans les airs. Il a l’air dangereux des deux côtés et semble s’améliorer à chaque match.

DF Kurt Zouma, 7 ans – Zouma a l’air d’un acte de classe en jouant aux côtés de Silva. Après un démarrage lent, il a fait preuve d’un grand sang-froid sur le ballon et a remporté tout ce qu’il a lancé en l’air.

DF Thiago Silva, 8 ans – Ce n’est pas un hasard si Chelsea a l’air plus solide lorsque Silva est partenaire de Zouma, et bien qu’ils aient subi un début difficile alors que les visiteurs prenaient les devants, Silva était superbe et a même été inscrit sur la feuille de match avec une tête à 13 minutes du temps.

DF Ben Chilwell, 7 ans – L’arrière gauche a donné une autre performance assurée. En plus d’avoir l’air solide à l’arrière, il a donné l’avantage à Chelsea lorsqu’il s’est retrouvé au poteau arrière après que Ramsdale n’a pas réussi à récupérer.

Hakim Ziyech a été directement impliqué dans trois des quatre buts de Chelsea contre Sheffield United. Ben Stansall / PISCINE / EPA-. / Shutterstock

MF Mateo Kovacic, 7 ans – Sans doute son meilleur match de la saison jusqu’à présent. Il a fait une course intelligente entre les lignes avant de croiser Abraham pour l’égalisation de Chelsea, et il s’est couru dans le sol avant de repartir après 70 minutes.

MF N’Golo Kante, 7 ans – Le milieu de terrain a joué profondément et a fait ce qu’il fait de mieux: gagner le ballon et jouer la passe simple à ses coéquipiers. Il a ensuite avancé plus loin lorsque Jorginho est arrivé.

MF Mason Mount, 7 – Mount était excellent au milieu de terrain de Chelsea. Ses passes à longue distance étaient superbes, même s’il doit travailler plus dur pour battre le premier homme dans un coin.

FW Hakim Ziyech, 9 ans – Une menace constante tout le jeu, affichant un incroyable éventail de passes. Il a été impliqué dans les trois premiers buts, le second impliquant une livraison méchante qui a été terminée par Chilwell. J’ai créé des chances de loin et de loin.

FW Tammy Abraham, 7 ans – A égalisé le score avec son deuxième but en une semaine. Son égaliseur était un effort éraflé, mais il a été dirigé avec précision dans le coin. C’était son quatrième but en quatre matchs contre les Blades.

FW Timo Werner, 7 ans – Il est venu à la vie en seconde période, ratant d’abord la cible avec un effort lobé résultant d’un ballon exquis de Ziyech, mais il ne s’est pas trompé quelques instants plus tard pour marquer le quatrième de Chelsea.

Substituts

MF Jorginho, N / R – Il est entré à 19 minutes de la fin et s’est assis devant la défense de Chelsea pour pousser Kante plus en avant.

FW Olivier Giroud, N / R – Le vainqueur de la Coupe du monde de France a obtenu une apparition de trois minutes à la fin et n’a pas eu beaucoup d’occasions de s’impliquer.