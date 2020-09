La dernière fois que l’AC Milan est venu en Irlande pour une compétition européenne, c’était en 1975 et ils ont été tenus à un match nul sans but par Athlone Town, « une équipe de facteurs, bouchers et boulangers », comme l’a rapporté la BBC dans la nuit.

Shamrock Rovers, l’équipe la plus titrée de la Ligue d’Irlande et la première équipe irlandaise à avoir atteint la phase de groupes d’une compétition européenne – en 2011-12, alors qu’ils étaient tirés au sort dans le même groupe que Tottenham – espère faire mieux. lorsque les géants italiens se rendront jeudi au Tallaght Stadium pour leur deuxième tour de qualification en Ligue Europa.

2 Liés

La situation est un peu différente d’il y a 45 ans. Ensuite, plus de 10 000 personnes se sont rassemblées à St. Mel’s Park pour regarder le match; la partie italienne est descendue de son bus et s’est traînée dans la boue dans un jean évasé élégant. Giovanni Trapattoni, qui faisait partie de l’équipe d’entraîneurs de Milan, était un nom relativement inconnu dans le football irlandais (avant de diriger plus tard l’équipe nationale de la République d’Irlande de 2008 à 2013) et s’il n’y avait pas un penalty manqué de John Minnock de Town, cela aurait pu être l’un des plus grands bouleversements du football européen.

Malgré une capacité de 8 000 personnes, le stade de Tallaght sera vide jeudi; Milan n’aura pas à marcher dans la boue, mais il y aura des tests de coronavirus et le port de masques. Ce sera également une affaire unijambiste, ce qui signifie que Shamrock n’aura qu’à réussir l’impossible une fois pour éliminer les géants italiens, qui se vantent désormais de joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, hors de la compétition.

FAITS SUR SHAMROCK ROVERS

– Formé en 1899, la même année que l’AC Milan, au Ringsend de Dublin.

– Ils ont remporté la Ligue d’Irlande un record à 17 reprises et la FAI Cup à 25 reprises.

– La première équipe irlandaise à atteindre les phases de groupes de la Ligue Europa.

– Le club a passé 22 ans à voyager dans Dublin et en Irlande pour jouer à des matchs sans stade, mais il est maintenant basé au Tallaght Stadium.

Shamrock est considérée comme l’une des meilleures équipes d’Irlande et a déjà affronté Tottenham Hotspur et Partizan Belgrade dans la compétition européenne.

Si l’arrivée de l’AC Milan et d’Ibrahimovic représente un défi unique, les Rovers ne sont pas habitués à accueillir les meilleurs footballeurs du monde. Cristiano Ronaldo a fait ses débuts au Real Madrid dans la banlieue de Dublin en juillet 2009 lorsque les géants de la Liga se sont rendus à Shamrock Rovers pour un match amical de pré-saison. Le fossé en classe était clair mais l’équipe irlandaise a tenu bon et même avec Ronaldo, Madrid n’a réussi à marquer qu’un but.

Il y a eu des rires dans certains quartiers quand le légendaire défenseur de l’AC Milan et maintenant directeur technique Paolo Maldini a suggéré que le match était « qui nous fait beaucoup peur » cette semaine, mais à Dublin, il y a une confiance tranquille qu’ils peuvent provoquer un bouleversement.

Date de l’agenda; 17 septembre 2020 ☘ pic.twitter.com/LuSCGbsXEA – Shamrock Rovers FC ☘️ (@ShamrockRovers) 31 août 2020

Le manager des Hoops, Stephen Bradley, qui a rejoint l’équipe en 2016, a gardé ses hommes au sol depuis l’annonce du match nul. Jusqu’à samedi soir, l’accent était mis uniquement sur leur campagne de la Ligue d’Irlande – où ils occupent la première place avec neuf victoires en 11 matchs – avant de se tourner vers les qualifications de la Ligue Europa.

En tant que joueur, Bradley était capitaine des réserves d’Arsenal, mais n’a jamais fait irruption dans l’équipe senior. Il est retourné jouer dans la Ligue d’Irlande mais n’a jamais perdu le contact avec le club du nord de Londres et, lorsqu’il a pris sa retraite, il les a rejoints en tant que dépisteur irlandais.

Quelques conseils utiles quand il a repris Shamrock Rovers résonneront sans aucun doute dans leurs oreilles alors qu’ils affronteront l’AC Milan: « Quand j’ai parlé à [former Northern Ireland and current Stoke City manager] Michael O’Neill et le boss d’Arsenal [Arsene Wenger], c’était la première chose qu’ils m’ont dite sur les personnages. Prenez un joueur avec moins de capacités et plus de caractère que les autres. « C’est ce personnage vers lequel les fans reviennent lorsqu’ils parlent de leur espoir de battre les Italiens.

« Ce sera probablement sur ma pierre tombale, mais Shamrock Rovers est un mode de vie », a déclaré Gary Parsons, animateur du podcast Tales From The East Stand, à ESPN. « C’est un état d’esprit. Nous les traitons comme nous traitons toutes les autres équipes. Ces résultats peuvent arriver. Il n’est pas exagéré de penser que cela pourrait arriver. Je pense que quiconque suit une équipe dans tout le pays le saura. et apprécions cela. Nous pensons vraiment que nous avons une chance et si vous ne pensez pas cela, vous ne devriez probablement pas suivre l’équipe. «

Peter Capocci, qui est né et a grandi à Tallaght mais dont le père est italien, avait l’habitude de jouer là où le stade de Tallaght porte désormais son maillot de l’AC Milan. « Regarder les matchs de Milan et le football italien avec mon père était la chose qui a grandi et puis c’était l’AC Milan pour toujours », dit-il. « Beaucoup de gens sont déçus de ne pas pouvoir aller au stade et il y a beaucoup d’admiration pour un club comme l’AC Milan à venir, mais à cause du temps, ils savent qu’il est important d’être en sécurité. »

Dublin, nous voilà! 🛫

Milan 🛫 Dublin 🔜#SempreMilan #RoversMilan#UEL pic.twitter.com/FSOubwreRI – AC Milan (@acmilan) 16 septembre 2020

L’engagement des fans n’est pas seulement en Irlande non plus. Ste Seery, membre fondateur de SRFC Ultras, regardera le match depuis le Queensland, en Australie, à 4 heures du matin avant son quart de travail à l’hôpital local.

Les joueurs sont tout aussi convaincus de pouvoir battre les sept fois champions d’Europe.

« Vous ne pouvez pas penser au résultat », a déclaré le milieu de terrain et joueur hors pair des Rovers Jack Byrne à l’Irish Independent. « Vous devez juste penser au jeu et non à ce qui peut arriver si nous gagnons; prenez simplement le jeu tel qu’il vient et essayez de gagner. Si nous gagnons, alors je pense que nous devrons rouvrir les pubs. à Dublin pendant quelques jours.

« Je pense que nous devons retirer l’AC Milan et l’aborder comme 11 contre 11. Nous avons fait notre analyse sur eux. Nous avons des joueurs qui peuvent créer et marquer des buts de n’importe où. Bien sûr, nous pensons que nous peut aller les battre. «

Vairons mémorables vs. matchs géants

Athlone Town 0-0 AC Milan, Coupe UEFA, 1975 – La dernière fois que les Italiens sont venus en Irlande, ils ont été tenus à égalité par une petite équipe des Midlands. Alors qu’ils ont remporté le match retour 3-0, un penalty manqué par la Ville aurait pu mettre un gloss très différent sur ce match nul.

Partizan Belgrade 1-2 Shamrock Rovers, Ligue Europa, 2011 – Shamrock est devenue la première équipe irlandaise à atteindre les phases de groupes de la Ligue Europa après avoir battu l’équipe serbe. Un match nul 1-1 à domicile a permis à l’équipe de tout faire, mais une pénalité à sept minutes de la fin du match les a propulsés dans les livres d’histoire.

Odense 4-3 Real Madrid, 1994-95, Coupe UEFA – Le club danois d’Odense a été bouleversé en marquant un but dans le temps additionnel pour faire sortir le Real Madrid de la Coupe UEFA. Surnommé le « Miracle à Madrid », le but de Morten Bisgaard est entré dans l’histoire comme un moment décisif en Football danois.

Angleterre 1-2 Islande, Championnat d’Europe, 2016 – Un penalty de Wayne Rooney à la quatrième minute semblait faire allusion à un démantèlement de la petite nation insulaire par l’Angleterre – un pays salué comme le berceau du football. Un égaliseur deux minutes plus tard de Ragnar Sigurosson et une nouvelle frappe de Kolbeinn Sigboursson, cependant, ont vu l’un des plus gros bouleversements du tournoi et ont permis d’entendre le célèbre applaudissement islandais résonner partout.

Grèce 1-0 Portugal, Championnat d’Europe, 2004 – Le but d’Angelos Charisteas à la 57e minute contre le Portugal a permis à la Grèce de remporter un choc en finale du Championnat d’Europe. La course des Grecs vers la finale était déjà impressionnante puisqu’ils ont battu le Portugal, la France et la République tchèque, mais leur mise sous silence de Cristiano Ronaldo et Cie restera l’une des plus grandes bouleversements de ce tournoi (ou de tout autre).