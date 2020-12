Mis à jour le 27/12/2020 19h00

«Física o Química» est l’une des séries jeunesse les plus réussies des années 2000 en Espagne qui a marqué toute une génération. Ce 2020 est de retour avec une “édition très spéciale” intitulée “FoQ: Les retrouvailles”, qui a été créée ce dimanche 27 décembre sur Atresplayer Premium.

La suite de la fiction créée par Carlos Montero n’aura que deux épisodes qui ont été produits par Atresmedia TV et sont réalisés par plusieurs des acteurs les plus reconnus de ‘Physique ou chimie’, qui est revenu pour raconter ce qui est arrivé aux personnages de la série initialement créée en février 2008 et terminée en 2011.

L’attente générée avant la première de “FoQ: Les retrouvailles” les serveurs de Atresplayer Premium et inondé les réseaux sociaux de messages nostalgiques sur la série, qui s’est terminée il y a neuf ans. L’un des messages qui a le plus résonné est celui du célèbre Ursula Corberó.

L’actrice espagnole a joué Ruth dans ‘Physique ou chimie’, Le drame pour adolescents d’Antena 3. Ursula Corberó Il a utilisé son compte Instagram pour saluer ses anciens collègues de fiction et exprimer son malaise face à leur absence dans la suite de la série.

L’actrice espagnole a joué Ruth dans “ Física o Química ”, le drame pour adolescents d’Antena 3 (Photo: Úrsula Corberó / Instagram)

«Aujourd’hui FoQ: La Réunion est diffusée. Cela m’a brûlé à l’intérieur de ne pas pouvoir l’être. Beaucoup de merde à tous mes amis », écrit-il Corberó sur votre profil Instagram.

L’absence notable de Ursula Corberó dans “FoQ: Les retrouvailles” a soulevé les doutes des fans, qui se demandent pourquoi l’actrice espagnole ne faisait pas partie de la suite.

La raison en est que Ursula Corberó a tourné la cinquième saison de “La casa de papel” ces derniers mois. Son travail sur la série à succès Netflix a empêché l’actrice de rencontrer son collègue “ Physique ou Chimie ”.

Ursula Corberó Elle est maintenant connue dans le monde entier pour jouer à Tokyo en “La maison de papier”, la série en langue étrangère la plus regardée dans le catalogue des services de streaming et avec un grand nombre de followers dans le monde. La cinquième saison est au milieu du processus d’enregistrement et pourrait sortir à tout moment en 2021.

