Avec la saison déjà terminée, Garbiñe Muguruza il passe des jours très spéciaux à Majorque. La joueuse de tennis hispano-vénézuélienne a participé à différentes opérations avec la Garde civile par voie aérienne, maritime et terrestre, une expérience que la championne de Roland Garros et de Wimbledon a appréciée et partagée avec ses milliers de followers.

La saison est terminée pour Garbiñe Muguruza, mais pas les grandes aventures. Le joueur de tennis hispano-vénézuélien a participé ces jours-ci à plusieurs opérations de sauvetage avec un groupe de la Garde civile à Majorque. Garbiñe aime l’aventure, comme il l’a démontré l’année dernière en couronnant le Kilimandjaro, et maintenant il a voulu rejoindre la Garde civile pour participer à divers exercices et activités.

Il s’est entraîné par voie aérienne, maritime et terrestre. Il a participé à un exercice de sauvetage en mer avec un hélicoptère, il a plongé dans une grotte avec les Groupes de Spécialistes des Activités Sous-Marines (GEAS) et a également rejoint le GREIM, la brigade de montagne, dans l’une de leurs pratiques. Et à en juger par les images, il s’est senti dans sa sauce.

Dimanche, la session s’est poursuivie par des exercices de défense. Un entraînement très complet que le joueur de tennis apprécie.

La Garde civile a félicité Garbiñe. “Test réussi! Un entraînement complet de vol, saut, combat et même plongée. Rien n’a résisté au grand Garbiñe, qui est le meilleur pour quelque chose! Ils ont dit à travers les réseaux sociaux.