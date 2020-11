Lewis Hamilton, qui dépasse déjà le nombre de victoires qu’il a obtenu de deux victoires Michael Schumacher En Formule 1, il peut égaler les sept championnats du Kaiser en Turquie. Et c’est que Hamilton a remporté sa neuvième victoire cette saison au Grand Prix d’Émilie-Romagne et la Coupe du monde est à deux pas. Mercedes a déjà la poche des Constructeurs dans sa poche grâce à son cinquième doublé de la saison. Fernando Alonso, pour sa part, a donné chance à Renault à Imola, où Ricciardo a réalisé son deuxième podium dans ce parcours après avoir terminé troisième derrière Bottas. En ce qui concerne Carlos Sainz, a été septième derrière Kvyat, Leclerc Oui Sergio Perez; et en avance sur son partenaire Lando Norris, qui a terminé huitième. Raikkonen Oui Giovinazzi, respectivement neuvième et dixième, ont fermé la zone de points.

Valtteri Bottas, qui est parti de la pole, s’est bien passé. Il n’a pas Hamilton, qui a cédé la deuxième place en faveur de Verstappen. Cependant, le Britannique a allongé son entrée au stand plus longtemps que les deux, lui permettant de commencer le premier. Max Verstappen, troisième, a profité des problèmes de Bottas avec le bas de sa voiture et a regagné la deuxième place, bien qu’il ait fini par abandonner le Grand Prix d’Émilie-Romagne après un problème avec son pneu.

La voiture de sécurité a commencé avec dix tours à faire et une course de sprint a commencé. Sergio Pérez, troisième, et de nombreux autres pilotes, dont Carlos Sainz, sont entrés dans les stands pour chausser des pneus tendres, tandis que Ricciardo a choisi de rester sur la piste. Le pilote Renault monte en troisième position et, malgré l’assaut de Kvyat, ajoute un nouveau podium pour l’équipe de France. Un podium très spécial puisque, pour la première fois depuis l’annonce de sa signature, Fernando Alonso avait accompagné Renault à Imola. Curieusement, c’est l’Asturien qui occupera la place de Ricciardo en équipe de France la saison prochaine.

En dehors de la zone pointillée, Latifi a été onzième devant un Sebastian vettel qui rêvait de marquer au Grand Prix d’Émilie-Romagne mais qui a été gêné par un mauvais arrêt au stand à Imola. Promenadetreizième, il n’a pas non plus passé une bonne journée avec son Racing Point. Grosjean a été quatorzième et quinzième un Alex Albon qu’il a de nouveau déçu avec sa Red Bull.

Classement du Grand Prix d’Émilie-Romagne