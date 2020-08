Date publiée: 27 août 2020

Recevant des pièces de Red Bull Racing, Pierre Gasly dit qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre les F1 d’AlphaTauri et celles de Red Bull, attendez-vous à l’appui.

La saison dernière, Gasly a été promu de l’équipe junior de Red Bull, appelée Toro Rosso à l’époque, à l’équipe senior pour perdre son élan au milieu de la campagne.

Gasly a lutté pour la forme lors de ses 12 courses avec Red Bull et n’a pas réussi à monter sur le podium avec une meilleure performance de P4 au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Un mois plus tard, on lui a dit qu’il serait de retour avec l’équipe junior après les vacances d’été.

Ce retour, cependant, a bien fonctionné pour le Français qui a battu Daniil Kvyat dans leurs neuf courses ensemble et a décroché un premier podium de Formule 1 au Grand Prix du Brésil.

Les bonnes performances de Gasly se sont poursuivies cette saison avec trois points marqués en six courses.

Cela soulève la question de savoir pourquoi peut-il jouer avec AlphaTauri mais a échoué avec Red Bull.

Boutique officielle de F1: Couvre-visage noir et blanc

«C’est une bonne question», a-t-il déclaré à The-Race. «Nous avons eu de très bons résultats depuis la deuxième partie de l’année dernière, nous avons saisi les opportunités que nous avions et je dirais que ça va encore mieux maintenant.

«Avec un peu plus d’expérience, je sais ce dont j’ai besoin et ce que je veux de la voiture. Je sens que je peux performer à mon meilleur niveau et tout est autour de moi pour me donner cette opportunité.

«Red Bull a été une période« particulière »compte tenu de mon niveau des années précédentes en Super Formula, en GP2, et aussi avant cela. C’est une évolution de moi en tant que pilote, gardant toujours la même vitesse mais exécutant juste un peu mieux les choses maintenant avec un peu plus d’expérience.

«Travailler avec la même équipe, les mêmes personnes, après un certain temps, comprendre [each other] un peu mieux.

«Mon ingénieur comprend donc dans quelle direction j’aime aller, ce que je veux dire quand j’ai trop de sous-virage au milieu du virage, quand j’aime plus de rotation à haute vitesse, le degré et le niveau de front-end que je veux.

« Dire les mêmes commentaires peut signifier quelque chose de différent selon le conducteur, car il se sent purement lié.

«Je suppose que nous avons maintenant une très bonne compréhension avec l’équipe de ce dont j’ai besoin pour aller vite, et il y a des domaines sur lesquels nous devons travailler pour maximiser et extraire le plein potentiel de la voiture. Je dirais que c’est probablement cela.

«Ensuite, la compréhension du pneu et de la voiture en général, qui évolue au fur et à mesure que l’on roule avec.

«Aussi, dans le sens des développements, maintenant j’ai des opinions un peu plus fortes que lorsque je suis venu pour ma première année à Toro Rosso, où tout est un peu nouveau, donc vous vous adaptez sans vraiment tout savoir. que vous pouvez changer, ce qui en F1 est assez impressionnant.

« Je suis également meilleur pour donner des indications sur les endroits où je devrai aller pour aller plus vite avec le colis. »

Le Français a également révélé que les voitures de Formule 1 d’AlphaTauri sont «assez similaires» à celles de Red Bull, bien que les appuis diffèrent.

«Je dirais que c’est assez similaire, pour être honnête.

«Nous avons des pièces de la Red Bull et je dirais que c’est une voiture assez similaire à conduire.

«Probablement pas aussi avec beaucoup d’appui, car le côté aérodynamique, nous devons tout faire nous-mêmes et Red Bull est vraiment fort à ce sujet.

«Il s’agit simplement d’extraire et de comprendre ce dont vous avez besoin de la voiture et de maximiser le potentiel dont vous disposez avec tous les outils dont vous disposez.

«Nous semblons très bien faire, j’ai toujours l’impression qu’il y a plusieurs choses dans lesquelles nous pourrions être meilleurs. Je suppose que comme tout le monde.

«C’est une voiture assez similaire à conduire, mais avec un appui plus faible.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.