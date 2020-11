le A volé de voitures C’est un événement qui se produit malheureusement très souvent, et les voleurs ont eu recours à toutes sortes d’astuces pour commettre ce crime dont personne n’est exempt.

Il existe différentes circonstances qui mènent au vol de véhicule, et selon le Département de police de Las Cruces (LCPD), aux États-Unis, la grande majorité des vols de voitures commis dans la ville sont considérés comme des crimes d’opportunité et se produisent lorsque des objets de valeur sont laissés en vue et que les véhicules sont garés sans surveillance et sans clé.

Une fois à l’intérieur d’un véhicule, l’auteur a besoin Juste quelques secondes fouiller et voler des objets de valeur, ou à défaut, prendre la voiture

Pour éviter d’être victime d’un vol de voiture et de laisser les voleurs sans chances de succès, le LCDP a émis ce qui suit recommandations:

1. Retirez les objets de valeur du véhicule et gardez hors de vue les objets d’intrigues (sacs à dos, bagages, sacs à main, portefeuilles, colis, sacs à provisions, électronique, argent liquide et monnaie, etc.)

2. Retirez ou sécurisez correctement les outils et autres objets de valeur généralement conservés dans les camions.

3. Ne laissez pas de clés de rechange ou d’ouvre-portes de garage à l’intérieur du véhicule.

Quatre. Ne laissez pas d’armes à feu ou de munitions à l’intérieur d’un véhicule sans surveillance.

5. Enroulez les vitres et gardez les portes fermées lorsque le véhicule est sans surveillance.

6. Si possible, garez la voiture dans un endroit bien éclairé ou dans un garage.

sept. Pensez à utiliser un système d’alarme sonore pour véhicule.

8. Envisagez d’installer un système de sécurité domestique surveillé ou un système de détection de mouvement, tel qu’un système de caméra de sonnette Ring ou Nest qui enregistre les images et envoie des alertes via un téléphone portable lorsqu’un mouvement est détecté.

9. Évitez de laisser le véhicule déverrouillé et sans surveillance pour faire une course rapide ou pour pomper de l’essence.

dix. Signalez immédiatement tout comportement ou activité suspect à la police.

