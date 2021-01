Les inscriptions tactiques ont touché 100000 l’année dernière

Les auto-enregistrements électriques se sont considérablement développés

L’année 2020 s’est terminée par une baisse des inscriptions tactiques par rapport à l’année précédente, ce qui n’a pas empêché 11,6% des ventes de passer par cette pratique, sans doute influencée par le lancement du WLTP.



Il Marché espagnol a clôturé l’année 2020 avec une forte baisse de 32,3% des ventes de voitures. Un total de 852 829 unités ont quitté les concessions, un nombre qui n’était pas si bas depuis le milieu de la dernière décennie. Cela a également entraîné une diminution de inscriptions tactiques, plus précisément 35%, bien que ceux-ci aient rebondi en décembre avec l’arrivée du WLTP. Le nouveau protocole d’homologation des émissions ajouté à la non-modification de la taxe d’immatriculation fera augmenter le prix moyen des voitures de 5%.

Malgré la baisse de inscriptions tactiques enregistrée en 2020, ce type d’opération représente 11,6% du total. En d’autres termes, plus d’une vente sur dix réalisée en Espagne est due à cette pratique. Il y a eu 99 772 mouvements de ce type au cours de l’année écoulée, qui en plus de auto-inscription Ils comprennent des unités kilométrique zéro, des voitures destinées à l’exportation et des flottes de marque à usage interne.

Il est particulièrement intéressant de voir ce qui est arrivé aux voitures électriques. le auto-inscription de ces véhicules ont été multipliés par huit en décembre dernier. La raison n’est autre que l’avantage que cela implique pour le fabricant. Toute unité enregistrée qui émet moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre compte cette année deux fois dans les chiffres de ventes européens, qui sont ceux qui vont être comptabilisés lors de l’établissement des amendes sur notre continent pour dépassement de la limite de 95 grammes en moyenne. L’augmentation des auto-enregistrements électriques tout au long de 2020 est de 137,5%.

Les trois fabricants qui ont utilisé le plus d’enregistrements tactiques en 2020 ont été Alfa Romeo, Jeep et Mercedes Benz, selon les données collectées par Europa Press. Les premiers ont enregistré 30,71% des opérations de ce style, tandis que les deux autres sont restés, respectivement, à 26,52% et 20,63%.

